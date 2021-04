Basketbalistky USK zaútočí na rekordní patnáctý mistrovský titul

Série se hraje na tři vítězné zápasy a jméno šampionek může být známé již v pátek 16. dubna. Nejpozději bude o vítězi rozhodnuto o čtyři dny později.

„Vzhledem k tomu, že se na hřiště vracíme po několika dnech volna, je to složité. Nicméně věřím, že motiv finále převládne a zvládneme jej bez větších problémů. Hradec je typický svou pohyblivou a bojovnou hrou, ale hráčky by na něj být měly připravené,“ řekla trenérka USK Natália Hejková.

Úřadující mistryně drží v domácí soutěži sérii 210 výher a vedle možného 11. titulu v řadě zaútočí i na pokoření brněnských Žabin, jež mají ligových prvenství čtrnáct. Do finále vstoupí Pražanky osm dní po triumfu v Českém poháru, v němž porazily v Chomutově KP Brno 96:55. Po šesti letech tak útočí na ceněný double; v minulých ročnících domácí pohár kvůli účasti v Evropské lize nehrály.



„Byl by to bonus, ale na hřišti na žádné rekordy nemyslíme. Ve čtvrtek jsem i hráčkám připomínala, že jsme naposledy v lize prohrály ve finále 2013, kdy jsme vedly nad Brnem 2:0, jenže kvůli vlastní nekoncentraci, kdy jsme se už viděly v letadlech, jsme doma prohrály a musely to napravit později. Je třeba se i tentokrát zkoncentrovat,“ uvedla zkušená slovenská trenérka.

Do finále se její svěřenkyně dostaly přes Trutnov a KP Brno, Hradec na své cestě vyřadil Chomutov a Žabiny. Oba týmy se v rozhodující fázi sezony utkaly dvakrát v historii, v letech 2015 a 2017. V obou případech vyhrály basketbalistky USK jasně 3:0 na zápasy a favoritem budou i nyní. Po loňské zkušenosti, kdy jim byl kvůli pandemickým opatřením titul přidělen „od stolu“, je navíc láká i možná bezprostřední oslava na hřišti.

„Určitě by to bylo příjemnější. Už jen finále poháru bylo příjemné a je fakt, že máme nedostatek těchto zápasů, v nichž o něco jde. Pokud by se to tak povedlo, byla by i nějaká minimalistická oslava. Hlavní ale bude, abychom to mohli všichni spolu dokončit,“ dodala Hejková.