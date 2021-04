Pokaždé stejný film, najednou přijde zlom. Hradeckou kapitánku mrzí příděl

Druhý duel série na tři vítězné se hraje v úterý od 16:30 v Hradci Králové, mistr bude znám nejdříve příští pátek, kdy se hraje opět v Praze na Královce.

Kapitánka USK Kateřina Elhotová překvapí zhodnocením 55 bodů z první čtvrtiny. „Měly jsme pomalý rozjezd. I s KP Brno to bylo ze začátku pomalé. Já jsem to nejdřív přisuzovala tomu, že hrajeme od půl deváté, ale dneska se hrálo od pěti, takže to asi tím nebylo,“ kritizuje. Ale následně obrací. „Věděly jsme, že tempo bude vysoké, ale ne až takhle,“ řekla na dílčí výsledek 30:25.

„S holkama jsme se nestačily vůbec vracet to obrany, takže to musíme do dalšího zápasu zlepšit. Je to pro nás hodně nevyzpytatelné družstvo, jsou hodně rychlé a nemají žádného vyčnívajícího hráče, takže se nám to špatně brání,“ doplnila Elhotová.

Před koncem prvního poločasu už byla dominance týmu jednoznačná i díky šňůře 15:0 či šesti trojkám za druhou čtvrtinu. V poločase vedly suverénky posledních let o 26 bodů.

„Je to s nimi pokaždé stejný film. Tak nějak se držíme, snažíme se bojovat a pak vždycky přijde nějaký zlom, kdy ony ukážou tu svoji sílu. První čtvrtina byla skvělá, hrály jsme vyrovnaný pěkný basket. Ve druhé pak prvních pět minut taky, ale pak se to prostě zlomilo, pár rychlých brejků a najednou to bylo do šatny o pětadvacet, to se pak s takovým celkem hraje špatně,“ prohlásila kapitánka Hradce Andrea Klaudová.

Mečbol bude moci USK získat v úterý. „Hala v Hradci je velice specifická, je tam mnohem míň prostoru. Musím říct, že je mi sympatická, protože jsem byla zvyklá hrát druhou ligu na Nuslích, kde je prostor možná ještě stísněnější,“ uvedla Elhotová.

„Každopádně víme, že hradecké holky jsou tam schopné ze sebe vymáčknout ještě víc, než v prvním zápase. Bude to ještě o kousek tvrdší a rychlejší. My budeme po cestě, ta nám nikdy nepřidá do začátku zápasů, ale máme něco za sebou, mohly bychom se na to připravit a já věřím ve druhé vítězství,“ věří Elhotová.

„Doufám, že zabojujeme o lepší skóre. Na začátku sezony jsme s nimi hrály o šest. Sice nebyly v plné sestavě, ale i tak to bylo příjemné. Zahrát s USK třeba o 15 bodů by bylo fajn. Doma jsme toho schopné, známe svojí halu, je specifická a ne každému vyhovuje. My to určitě nevzdáváme, i když víme, jaká je situace a i to stříbro pro nás má příchuť zlata,“ dodala Klaudová.