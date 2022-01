Basketbalisté Opavy nepotvrdili v Ústí roli favorita a odjeli s porážkou

Slezané odehráli první zápas od 18. prosince a po téměř třítýdenní pauze a dlouhé cestě do dějiště utkání neměli na severu Čech den. Prohráli po čtyřech vítězstvích, jejich soupeř si desátou výhrou v sezoně při padesátiprocentní úspěšnosti upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro nadstavbovou skupinu A1.

„Pro nás je to hodně důležité vítězství, protože kdo viděl tabulku, tak ví, že tato výhra pro nás má cenu diamantu. Zápas to nebyl hezký, myslím, že jsme nepředvedli nějaký skvělý výkon, ale Opava se po té devatenáctidenní herní pauze nedostala do rytmu,“ konstatoval domácí kouč Jan Šotnar.

Hostům se nedařilo v útoku, jejich lídr a kapitán Jakub Šiřina si připsal šest nevynucených chyb a jen deset bodů. Nefungovala ani silná opavská zbraň, střelba trojek. Hosté proměnili jen čtyři z 22 pokusů, průměr přitom měli téměř 11 za zápas.

A přesně 11 trojek inkasovali od soupeře, čtyřikrát se zpoza oblouku trefil kapitán a s 20 body nejlepší střelec zápasu Ladislav Pecka.

„My jsme tým trojkařů, ale bohužel jsme dnes dali stejný počet trojek jako Láďa Pecka. Celý zápas nebyl nikdo, o kom bychom řekli, že by nás nakopl a o koho bychom se mohli opřít,“ řekl opavský asistent trenéra Kryštof Vlček, který Slezany vedl výjimečně jako hlavní kouč místo nemocného Petra Czudka.

O bod méně přidal Lamb Autrey a Delvon Johnson zaznamenal 17 bodů a 10 doskoků. V opavském dresu Radovan Kouřil zapsal 16 bodů, Mattias Markusson se vedle 12 bodů blýskl 16 doskoky.

Opava, jež prohrála teprve počtvrté v sezoně, má stejně jako ještě Kolín odehráno jen 18 zápasů. Ten další ji čeká hned v pátek na palubovce jiného severočeského soupeře Děčína.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 20. kolo Ústí nad Labem - Opava 78:65 (19:9, 35:28, 57:41)

Nejvíce bodů: Pecka 20, Autrey 19, Johnson 17 - Kouřil 16, Gniadek 14, Markusson 12.