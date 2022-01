Zlá série opavských basketbalistů. Musíme zvednout hlavy, burcuje Vlček

„Při výjezdu do Ústí nad Labem (65:78) a Děčína (65:88) v závěru minulého týdne jsme propadli, takže máme co napravovat,“ řekl Kryštof Vlček, který se do role hlavního kouče posunul vzhledem k absenci Petra Czudka, jenž bojuje se streptokokem.

Třetí prohru v řadě Opavští zaznamenali v úterý v Pardubicích - 73:85. „Musíme zvednout hlavy a doma zašlapat Kolín do země,“ burcuje Vlček.

Opavští doplácejí na problémy s marodkou. Potíže se zády má Jakub Slavík, viróza srazila Martina Gniadka a Jakub Šiřina musel do hry naskočit po těžkém výronu kotníku. K tomu jim v úterý v Pardubicích po vyloučení v Děčíně chyběl distancovaný rozehrávač Radek Kouřil.

„Projevuje se na nás herní pauza a také následky zranění, které nás potkaly před Vánocemi. Nikdo nám nepomůže, musíme se vyhrabat sami a začít hrát to, co umíme,“ uvedl na klubovém webu Jakub Šiřina.

„Je to asi pátou sezonu v řadě, co jsme po Vánocích tragičtí,“ připomněl křídelník Luděk Jurečka. „Snad jsme si to těmito třemi prohrami vybrali a začneme opět vyhrávat. Proti Kolínu chceme ukázat, že basketbal hrát umíme.“

Znovu jim ale bude chybět kouč i Jakub Slavík, Martin Gniadek a k tomu i nemocný Filip Zbránek. „Přesto budeme bojovat, abychom ukončili sérii proher a udrželi druhé místo před nadstavbou,“ řekl asistent trenéra David Zach.

„Po vánoční pauze jsme se zasekli, ale snad nás diváci poženou dopředu,“ dodal rozehrávač Radim Klečka.