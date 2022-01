Basketbalisté Opavy po nezvládnuté poslední čtvrtině prohráli i v Děčíně

Po třech čtvrtinách bylo v Děčíně vyrovnané skóre 61:61, ale v poslední desetiminutovce se hosté přes intenzivní obranu Válečníků prosadili jen dvěma koši. Opavě chyběl v druhém poločase vyfaulovaný Kouřil. V dresu Severočechů odehrál dosud nejlepší zápas Nizozemec Osaikhwuwuomwan, který dal 21 bodů.

„Měl jsem radost, že nám to po včerejšku v prvním poločase vcelku šlo v útoku. Bohužel, dostali jsme 47 bodů a navíc musel po diskvalifikující chybě odstoupit Radovan Kouřil, který nám ve druhém poločase obrovsky chyběl,“ řekl opavský asistent Kryštof Vlček. „Snažili jsme se to zlomit, dostat se přes Děčín, což za stavu 63:63 vypadalo, že by se nám mohlo povést. Bohužel jsme inkasovali nějaké jednoduché koše a pak jsme už nenašli energii na otočení zápasu,“ prohlásil.

Děčín oplatil Slezanům říjnovou vysokou porážku o 28 bodů. „Dnes jsme si výhru jednoznačně zasloužili, byť Opava bojovala celý zápas. Nechtěla prostě dvakrát na severu prohrát. Bylo nám jasné, že po včerejší prohře v Ústí budou hrát mnohem lépe, což se také potvrdilo. O to je ale naše výhra cennější, navíc je to signál, že jsme na dobré cestě,“ uvedl domácí kouč Tomáš Grepl.

Děčínské basketbalisty hnala za výhrou bouřící hala. Vítězství jim udrželo naději na účast v nadstavbové skupině A1. „Byla to skvělá atmosféra, až jsem z toho měl husí kůži. Na Opavě se možná projevila únava ze dvou zápasů po sobě. Své udělalo i podle mého necitlivé vyloučení Radovana Kouřila. A také se asi projevilo devatenáct dní, kdy Opava nehrála,“ uvedl rozehrávač Ondřej Šiška. „Musím ale smeknout před naší hrou, protože jsme se neskutečně zvedli a konečně můžeme už pilovat jen detaily. Doufám, že nám bude přát i štěstíčko a ještě tu A1 uděláme. Jsme stále více sehraní, každý už zná svou roli v týmu,“ dodal.