Dokonalá zápletka. Vítěz derby Ústí - Děčín jde do skupiny A1

Dokonalá zápletka! Až poslední kolo základní části basketbalové ligy rozhodne, kdo obsadí poslední místo v nadstavbové skupině A1. Bude to zatím osmá ústecká Sluneta, nebo devátý Děčín? Rozsekne to jejich sobotní vzájemný duel, do elitní skupiny postoupí vítěz derby.