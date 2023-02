Basketbalistky budou v kvalifikaci na ME bojovat bez opory Reisingerové

„Reisingerovou trápí vleklé zdravotní problémy. Už na podzim měla nějaký zánět v patě a volala mi, že v květnu, pokud se kvalifikujeme, by ráda přijela, ale na tohle okno se musí omluvit, protože by se potřebovala v téhle pauze doléčit. Teď hrála pod injekcemi a musela mít úlevy i v klubu,“ uvedla v tiskové zprávě Ptáčková.

Vůbec poprvé se na akci národního týmu vydá sedmnáctiletá pivotka Dominika Paurová, která působí na univerzitě v USA v týmu Lady Phoenix. Na první zápasy v národním týmu čekají také Emma Čechová z Žabin Brno a Valentýna Kadlecová z Chomutova.

Češky skupinu I, z které na červencový EuroBasket v Izraeli a Slovinsku po vyloučení Běloruska postoupí jen vítězky, vedou díky výhrám v Irsku 70:54 a Nizozemsku 71:66. „K prvnímu utkání s Irskem musíme přistoupit určitě tak, že jsme pořád favority, i když listopadový domácí zápas Irek s Nizozemskem a jejich zlepšený výkon pro nás znamenají zdvižený prst,“ prohlásila Ptáčková. „Doufám, že hráčky to sledovaly. Irky hrají velmi urputně a tvrdě, vyloženě zabetonují vymezené území, takže to nebude jednoduché, ale my to musíme zvládnout,“ doplnila Ptáčková.

Pokud její tým duel s Irskem zvládne, může si dovolit s Nizozemskem prohrát i o čtyři body. „To si určitě nebudeme připouštět. Musíme mít nastavené hlavy na vítězství. Že to bude strašně těžké, to víme, ale o prohře nebudeme přemýšlet,“ doplnila Ptáčková. Upozornila, že Nizozemky v prvním utkání neměly hlavní rozehrávačku Lauru Corneliusovou, která hraje Evropskou ligu. „Je to pro ně rozdílová hráčka. Tvoří jejich hru a její přehled je hodně znát. Teď přestoupila do tureckého Mersinu a u nás už nastoupí,“ uvedla Ptáčková.

Tým se začne připravovat v sobotu v Praze a trenérka povolala 18 hráček. Vedle Reisingerové chybí také Veronika Šípová z USK Praha, Kateřina Rokošová ze Slavie a Petra Malíková z KP Brno. Vyrovnat se ale musí především s absencí podkošové opory, která zařídila výhru v Nizozemsku 19 body, sedmi doskoky a jednou asistenci. A to musela v šesté minutě odstoupit po faulu Esther Fokkeové, ale nakonec se do druhé čtvrtiny vrátila.

„Julia se dá nahradit jen dobrým týmovým výkonem. Jako jednotlivou hráčku ji ale zastoupit jen tak nejde, což ukázal i zápas v Nizozemsku,“ prohlásila Ptáčková. Jejího asistenta Tomáše Holešovského pro únorové reprezentační okno nahradí Petr Treml.