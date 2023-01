Gabriela Andělová ovládla finále Slovenského poháru, její sestra má bronz

„Věděli jsme, že Banská Bystrica posílila a nebude to jednoduchý soupeř. Moc jsme nevěděli, co od nich čekat. O to víc nás těší, že jsme to zvládli,“ uvedla Andělová na klubovém webu.

Piešťanské Čajky získaly pohár po šesti letech a mají našlápnuto k double. V extralize zatím nenašly ani jednou přemožitele.

Bronz v pohárovém Final Six vybojovala starší sestra Andělové Andrea s Ružomberkem, který obhajoval prvenství v soutěži. V zápase o třetí místo s Young Angels Košice (69:60) dala 18 bodů a byla druhou nejlepší střelkyní.