Velká výzva pro mladý tým. Basketbalistky sahají po patnáctém ME v řadě

„Na mladých holkách je znát, že si roli v týmu pořád teprve hledají a že nemají tolik zkušeností,“ přiznává trenérka Romana Ptáčková, která je sama poměrně novou tváří, neboť se funkce ujala teprve loni v květnu.

Nicméně na lavičce národního celku ještě neprohrála: nejprve zvládla červnový přípravný duel s Polskem, v listopadu uspěla i v boji o evropský šampionát proti Nizozemkám. Češky tak mají ve skupině I, z níž na mistrovství, které v červnu uspořádají Slovinsko a Izrael, postoupí jen vítězky, slibnou bilanci tří výher a žádné porážky.

Už patnáctou účast mezi evropskou elitou v řadě budou chtít stvrdit ve dvou nadcházejících zápasech v Praze. Nejprve ve čtvrtek změří síly s Irkami, v neděli se střetnou s Nizozemkami. Pokud v prvním utkání zvítězí, ve druhém jim stačí neprohrát o více než čtyři body.

„S tak mladým týmem je samozřejmě těžší všechno zvládnout, je to hodně i o hlavě. Ale holkám věřím a bylo by super, kdybychom se na mistrovství dostaly,“ sdělila Ptáčková na pondělním otevřeném tréninku.

Při aktuálním srazu se však musí obejít bez jedné z hlavních opor Julie Reisingerové, jež potřebuje doléčit zranění. Trenérka tak bude spoléhat třeba na jinou legionářku působící ve Španělsku Petru Holešínskou, která je s průměrem 16 bodů na zápas třetí nejlepší střelkyní tamní soutěže.

„Vím, že to v důležitých momentech musím brát na sebe, snad mi to pomůže i do reprezentace,“ přibližuje 25letá křídelnice. „A je samozřejmě znát, že se tým omladil. Pro nové holky je to těžké, ale musí nám pomáhat, není to tak, že jsou tady jen na koukání.“

Romana Ptáčková koučuje v zápase proti Nizozemsku.

Další výraznou tváří sestavy bude pivotka Renáta Březinová, která obléká dres polské Vratislavi a ve 33 letech je nejprověřenější členkou aktuálního reprezentačního kádru.

„Největší rozdíl mám patnáct let,“ usmívá se v narážce na debutantku Dominiku Paurovou, která v březnu oslaví osmnáctiny. „Je super, že se holky chtějí učit, protože jim třeba něco chybí v základech. Je potřeba, aby se do toho dostaly a získaly zkušenosti z evropských zápasů.“

Nejbližší příležitost dostanou už ve čtvrtek proti Irkám, které Češky v listopadu 2021 porazily 70:54. „Ale teď budou mít dvě nové hráčky, které patří mezi hodně vytěžované a na hřišti jsou znát. A naposledy proti Nizozemkám vedly i o dvacet a víc bodů,“ připomíná Ptáčková, že houževnaté Irky loni v listopadu podlehly favoritkám těsně 56:59.

Česká basketbalistka Dominika Paurová během utkání mistrovství Evropy do osmnácti let proti Polsku.

Trenérka proto svěřenkyně od soboty, kdy se první reprezentantky sešly v pražské hale Královka, připravuje především na fyzický styl soupeřek. „Hrají velmi urputně a houževnatě, vůbec neřeší, jestli udělají faul nebo se někdo zraní. Musíme být připraveny, že to bude bolet, ale hlavně musíme hrát chytře.“

S Nizozemkami si Češky loni v listopadu poradily 71:66 a doufají, že po nedělní konfrontaci budou slavit další výhru i postup na mistrovství Evropy. Motivaci jim dodá i fakt, že po dlouhé době vyběhnou před domácí fanoušky.