Český postrach španělských obran. Holešínská si užívá Kanáry a patří k elitě

Pětadvacetiletá Holešínská, která dříve studovala ve Spojených státech, do týmu Gran Canaria přestoupila před sezonou z maďarského Ceglédu a bleskově se zařadila mezi přední střelkyně španělské ligy. V dalekonosných pokusech si drží úctyhodnou úspěšnost 43 %.

S dosavadním průběhem sezony jste tedy spokojená?

Určitě. Ale teď v posledních zápasech už se na mě obrany hodně soustředily, nechtějí, abych střílela. Občas se po mě soupeřky až plazí, což není ideální.

Asi i kvůli tomu jste poslední tři utkání prohrály, momentálně jste dvanácté z 16 týmů.

Bohužel se nám poslední zápasy nepovedly. Doma jsme proti Salamance, za kterou hraje Julča Reisingerová, prohrály o dva body, potom jsme dvakrát nestačily na týmy, se kterými jsme mohly vyhrát. Ostatní holky teď mají pár dní pauzu, takže věřím, že pak zase několik zápasů vyhrajeme.

Jak se vám na Kanárských ostrovech žije?

Úplně super, v teple je hned všechno veselejší. Jen cestování je náročné, na každý zápas lítáme tři hodiny.

Už jste si díky svým výkonům řekla o atraktivní nabídky na příští sezonu?

Některé kluby se ozvaly už v polovině této sezony, i na příští už nějaké nabídky jsou, ale snažím se dohrát sezonu nejlíp, jak to jde. Snad se dostaneme i do play off.

Ráda byste ve Španělsku zůstala?

Na Kanárech mi to vyhovuje po životní stránce, ale basketbalově bych se chtěla posunout výš a zahrát si Eurocup nebo Euroligu. Kdyby to bylo ve Španělsku, tak super, ale není to jediná země, na kterou se dívám.

Mohlo by vám při hledání angažmá pomoci, kdybyste se ukázala i na červnovém EuroBasketu?

Určitě, je pro mě velká motivace tam s nároďákem postoupit, hodně trenérů se dívá, jak hráčky hrají za nároďák.

Kvalifikaci máte rozjetou slibně, čekají vás poslední dva zápasy. Co čekáte od čtvrtečního duelu s fyzicky hrajícími Irkami?

Myslím, že ve Španělsku jsem si na tvrdý styl zvykla, tam je to taky tak, že pokud neteče krev, tak se nepíská faul. Ale určitě to bude těžké, když soupeřky hrají tímto stylem, tak se jim občas přizpůsobíme a taky hrajeme trošku škaredě. Každopádně Irsko musíme porazit.

Pokud se vám to podaří, v neděli proti Nizozemkám vám stačí neprohrát o více než čtyři body. Je takové přemýšlení zrádné?

Určitě, už jen proto, že čtyři body jsou v basketu v podstatě nic. Nesmíme polevit. A vzhledem k tomu, že jim přijede hlavní rozehrávačka Corneliusová a my nemáme Julču Reisingerovou, tak to bude úplně jiný zápas než u nich. Ale určitě to máme v našich rukách a můžeme vyhrát.

Požene vás i fakt, že před českými fanoušky si zahrajete poprvé od listopadu roku 2021?

Určitě se těším, za posledních sedm let bych domácí zápasy spočítala na prstech jedné ruky. Přijdou mí kamarádi i holky, se kterými jsem dřív hrávala, takže hrát doma je pro mě určitě speciální. Tím spíš, když tu příležitost moc často nemám.