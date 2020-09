Dopoledne, v náhradní hale, v bublině... Česká NBL chystá krizové scénáře

Minulá sezona byla kvůli pandemii nákazy covid-19 předčasně ukončena, vedení Kooperativa NBL proto přijalo několik opatření, aby se situace neopakovala. Patří mezi ně omezení kapacity v halách, bude zakázán jakýkoliv kontakt hráčů s fanoušky a v nejhorším případě se bude liga hrát na jednom místě v izolaci.

K podobnému kroku se rozhodli v NBA, která se po vynucené přestávce koná v uzavřeném komplexu v Disney Worldu u Orlanda. Stejným způsobem se dohrávaly španělská ACB liga, německá bundesliga i čínská CBA. Na přelomu září a října se formou Final Eight uskuteční v Aténách dohrávka Ligy mistrů.

„Zatím o tom jen mluvíme. Možná varianta to je, ale budeme věřit, že nás pandemie takto nezasáhne, zejména ne hned na začátku sezony,“ uvedl v tiskové zprávě Kotrč.

„Vše budeme řešit podle aktuální situace. I když nejsme NBA, připustili jsme, že například nadstavba by případně mohla být odehrána na jednom místě formou turnaje. Budeme se nicméně snažit odehrát sezonu v maximálním počtu utkání a s využitím všech dostupných možností ji celou dokončit,“ dodal.

Petr Benda z Nymburka se povzbuzuje se spoluhráči.

Podle Kotrče je soutěž na novou sezonu i nejistou situaci kolem koronaviru připravená. „Na schůzi klubů jsme se domluvili na přesných pravidlech při organizaci utkání, před nimi i po nich. Základem je, že kluby se zavázaly dodržovat všechna nařízení státu a krajských hygienických stanic,“ uvedl.

„Nad rámec těchto pravidel jsme si domluvili i vlastní hygienická a bezpečností pravidla, týkající se dezinfekcí, nošení roušek a chování na hřišti i mimo palubovky, což vše kluby jednohlasně schválily,“ přidal Kotrč s tím, že basketbalová liga se při tvorbě manuálu inspirovala i u Ligové fotbalové asociace.

„Ve fotbale jsou úplně jiné rozpočty a počty návštěvníků utkání, navíc se hraje venku. My jsme limitovaní kapacitou nejvýš 500 lidí na sektor s vlastním vchodem. A i když je rozdíl hrát venku a v hale, ta pravidla už jsou vyzkoušená,“ vysvětlil Kotrč.

Ondřej Sehnal (v bílém) z USK Praha obešel klubového spoluhráče Michala Mareše během turnaje jeden na jednoho.

„My řešili i takové detaily, jako zda hráč na střídačce má mít roušku, a protože i tady je rozdíl mezi náhradníkem ve fotbale a v basketu, tak hráč připravený na střídání už mít roušku nebude,“ přidal Kotrč. Doplnil, že pokud se v některém z týmů objeví pozitivní nález na covid-19, podstoupí kontrolu i zbývající celky.

„Jinak jsme ale preventivní testování před zápasy nenařizovali,“ poznamenal. „Jistě máme obavy i z toho, že by musel do karantény celý tým a musela by se tak odkládat utkání, ale kluby se zavázaly odehrát maximum zápasů i v náhradních termínech a hodinách, případně i dopoledne a v náhradních halách,“ uvedl Kotrč.