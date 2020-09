Už i český basketbal naplno využívá video. Zasáhlo hned při premiéře

„V koncovce se ukázalo, že to může být zásadní věc,“ pochvaloval si Lukáš Houser, generální manažer domácích Válečníků. Vyhráli o sedm bodů 96:89 i díky tomu, že rozhodčí v koncovce zrevidovali svůj původní verdikt o autu Pardubic.

Po prostudování videa dali míč Děčínu, který pak svůj náskok navýšil. „Nebýt videa, nedali bychom koš s faulem a neměli bychom takovou pozici před odvetou,“ pravil domácí kouč Tomáš Grepl.

Takhle vidí rozhodčí hřiště na pražské Folimance. K dispozici má celkem osm záběrů.

Na děčínský kurt je namířeno sedm kamer, v každém rohu jedna a­ dvě uprostřed hřiště naproti sobě, k tomu ještě jedna pro internetový přenos. Rozhodčí tak situaci můžou u obrazovky posoudit ze všech úhlů.

„Mají to všechny ligové kluby, jde o investici od České basketbalové federace a Asociace ligových klubů. A je to parádní věc, protože pomůže hře a ještě ji zatraktivní. Je to zajímavé pro diváky, když se to nebude přehánět,“ míní Houser.

Použití videa je zaneseno už i v řádech. Použít jde ve dvanácti situacích (viz grafika). K videu jdou nejčastěji dva ze tří rozhodčích, jejich šéf a autor zkoumaného verdiktu.

Přehled situací, které smí basketbalový rozhodčí konzultovat s videem.

„Původní plán byl spustit to od play off 2020, jenže kvůli pandemii koronaviru se všechno zpozdilo. Od června se systém instaloval ve všech halách v rámci NBL,“ prozradil děčínský sportovní manažer Jakub Důra. „Samozřejmě se to ještě vylaďuje, ale technika už je všude.“

V sobotu video rozhodčí použili dvakrát, poprvé potvrdili nesportovní chybu pardubického kapitána Kamila Švrdlíka. „Je to super věc, zvlášť v koncovkách, kde chyby můžou rozhodnout. Je hezké, že se federace takhle stará,“ líbí se rozehrávači Válečníků Ondřeji Šiškovi.

Zatím je video v souladu s pravidly FIBA jen pro sudí. Na nich záleží, kdy ho využijí. „Ale pokud by se kluby s vedením rozhodčích domluvily, mohla by tam být nějaká challenge jako v NBA, že by si mohli trenéři vyžádat posouzení situace,“ tvrdí Houser. Grepl by to přivítal: „Trenérskou výzvu bych rozhodně přidal. Každopádně video má za mě rozhodně plus, protože basket je na pískání složitý a každá pomoc je dobrá.“

Náklady na celý systém vyšly na víc než sedm milionů korun.

Šéf rozhodčích Robert Vyklický o zavedení videa:

„Je to pro ligu velice zásadní změna, zejména ve vztahu k basketbalové veřejnosti a transparentnosti rozhodování v nejdůležitějších momentech, protože nejenže přejímáme to dobré, co se už používá v zahraničí, kdy i takřka ve všech okolních ligách nějaká forma videa funguje, ale přináší to i větší klid mezi fanoušky a hráče. Důvěra v rozhodčí při správném používání videa totiž výrazně roste, což se už prokázalo,“ uvedl pro web NBL.cz šéf českých rozhodčích Robert Vyklický. „Pozitivně mě překvapila kvalita záběrů. Ovládání je jednoduché, až intuitivní, a operátoři klubů jsou většinou šikovní.“