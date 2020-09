Ikona děčínského basketbalu se vrací. Houška pomůže ve finále Alpského poháru

„Obrovitánsky se těším. Mám rád velké výzvy. Nikdy jsem nic velkého nevyhrál, myslím tím dojít až na samý konec, a toto je jedna z možností, jak si splnit i svůj sen!“ uvedl Houška, symbol stříbrné éry děčínského basketbalu, na klubovém webu.

Houška už není asistentem kouče Grepla

První finále s Pardubicemi hostí děčínské Armex Sportcentrum v sobotu od 19 hodin, odveta je u soupeře ve středu 9. září.

Válečníci povolali 38letého srdcaře kvůli početním a zdravotním potížím v kádru. „Na začátku jsem poprosil trenéra (Grepla), zda bych si zde mohl někdy zatrénovat, a on mi vyšel vstříc. Postupem času nás ale napadala spoustu věcí a jednou z nich bylo i zahrát si v dresu Děčína při této výjimečné události. Vzhledem k situaci, která v Děčíně nyní je, celý tento nápad dostal reálnou podobu,“ líčí Houška.

„Jelikož to pravidla soutěže umožní, tak mi chyběl již jen souhlas Chomutova, za který nyní nastupuji v první lize. A ten jsem díky nastavené širší spolupráci dostal. Jsem tedy rád, že mohu alespoň trochu pomoci a třeba jen tím, že tam budu a našim mladým Válečníkům předám pár svých zkušeností.“

Houška strávil v Děčíně 14 sezon, odehrál 526 utkání a nastřílel 4 581 bodů,což jsou klubové rekordy, které se budou těžko překonávat. V minulé sezoně ještě působil u A-týmu coby asistent trenéra. Nedávno za Válečníky nastoupil v přípravě proti Walbrzychu.

„Domluvil jsem se s trenérem, že bych rád odehrál i nějaké přípravné utkání. Přesto, že to byl hodně divoký zápas, jsem za to moc rád. Jedna věc je trénink, ale druhá je ostrý zápas a i pro ostatní kluky z týmu to bylo důležité. Kdybych najednou přišel a chtěl hrát, vypadlo by to zvláštně. Věřím, že klukům pomohu a třeba i jen přítomností na lavičce!“

Že by pomohl i v NBL? „Mám smlouvu u Levhartů a já bych ji rád dodržel. Nechci ze dne na den měnit své hráčské plány. A taky bych pak musel dělat další rozlučku,“ usmál se hráč řečený Kouba.