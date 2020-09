Parádní „alpské“ finále. Děčínu proti Pardubicím pomohly ikona Houška i video

„Což v basketbalu není nic,“ uvědomuje si děčínský trenér Tomáš Grepl, nadšený ovšem z výkonu v prvním poločase: „Nejlepší v přípravě. Co jsme předváděli, bylo neskutečné! Kdybychom na to navázali víckrát v lize, bylo by to super.“

Válečníci, vyzbrojení pro finálový dvojzápas o 38letou legendu Jakuba Houška, po dvou čtvrtinách vedli o 16 bodů. Žádný míč pro ně nebyl ztracený, jejich tlak do koše dostával hosty do úzkých.

„Radši bych, aby se první poločas nestal,“ mračil se pardubický asistent Adam Konvalinka. „Na druhou stranu domácí do toho vstoupili po hlavě, jak je zvykem. Měli jsme na začátku velký problém s obyčejnou bojovností, všechny volné balony byly Děčína.“

Pardubice po přestávce přitopily pod kotlem, i díky skvělému rozehrávači Tomáši Vyoralovi se dotáhly na rozdíl pouhého bodu. V závěru rozhodl Houška, který před dvěma lety ukončil profesionální kariéru. Trojkou na 93:89 utlumil vzpouru hostů, kteří mohli skóre otočit. A pomohlo i video, poprvé v Česku využité v mistrovském zápase. Rozhodčí zrevidovali svůj verdikt a místo pardubického autu dostali míč domácí.

„Myslím, že se mi ještě nestalo, abychom v Děčíně vyhráli druhý poločas, to je pro nás dobré. Zlepšili jsme se, ale pořád ne dost. Domácí si výhru za to, co předvedli, zasloužili,“ uznal Kovalinka.

Houška, momentálně hrající první ligu za Chomutov, litoval ztraceného dvouciferného náskoku. „Mrzí mě, že jsme nevyhráli o víc. Pardubice ve druhé půli hrály v úzké rotaci a tím nás dostaly pod tlak. Odveta bude perná, šance jsou stejné, pojede se zase o nuly,“ tvrdila děčínská ikona s přezdívkou Kouba. Comeback si pivot užil: „Ještě bych hrál další dvě čtvrtiny, s adrenalinem člověk zapomene na únavu.“

Zápas Děčína s Pardubicemi ukončil minulou sezonu, tehdy v lize už bez diváků, teď ji i otevřel. V rouškách fandilo 500 diváků a zase to v Armex Sportcentru vřelo. „Teď to bylo úplně o něčem jiném. Hlavně v závěru to byl starý děčínský rámus. Při hromovém skandování Děčín mi běhal mráz po zádech,“ líčil děčínský generální manažer Lukáš Houser. „Tenkrát před nouzovým stavem mi to chybělo.“