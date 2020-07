Děčínská basketbalová ikona Houška už není asistentem kouče Grepla

„Pokud bychom měli obsadit pozici asistenta, a já jsem přesvědčen, že v dnešním basketbalu je velmi důležitá, chci, aby se jednalo o plnohodnotného asistenta,“ vysvětlil na klubovém webu Grepl.

Houška tuhle pozici zastával v minulé sezoně jen částečně, navíc stále hraje, byť amatérsky za nyní druholigový Chomutov. „Nezúčastňoval se žádných tréninků ani taktické přípravy. Na lavičce byl jen při domácích utkáních, a to z taktických poradních důvodů a na moji žádost,“ přiblížil kouč.

„Víc mu ale jeho časové vytížení u děčínské mládeže a v politice nedovolilo. Pomáhal mi také Radek Kroupa jako video kouč, ale ani to nemohlo být ideální, protože i on je velmi vytížen prací s dětmi.“

Válečníci odstartovali ve středu přípravu v ryze českém složení. „Zároveň jsme neustále v kontaktu s vytipovanými zahraničními hráči, kteří by nás mohli okamžitě posílit,“ prozradil generální manažer Lukáš Houser. „Samozřejmě za předpokladu, že to finanční a celosvětová situace dovolí. Prioritou ale vždycky bylo, je a bude udržet v Děčíně vrcholný basketbal. A na to jsme připraveni už nyní.“



V kádru je 12 hráčů plus sedm mladíků, mimo je zatím pivot Robert Landa, který má potíže s achilovkou. Pro Děčín začne nová sezona vyvrcholením té minulé, 5. září hraje doma finále Alpského poháru proti Pardubicím, tři dny nato je odveta. V sobotu 12. září pro něj vypukne liga na hřišti Olomoucka.