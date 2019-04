Pardubice nevyhrály v play off ani jednou. Hanáky čeká boj o medaile

Olomoucko v Pardubicích rozhodlo ve třetí čtvrtině, kterou vyhrálo o dvanáct bodů. V úvodu poslední části, do níž domácí vstupovali s dvacetibodovým mankem, sice Pardubičtí stáhli na sedm bodů, prodloužení sezony si ale vybojovat nedokázali.

Nejlepším střelcem zápasu se stal hostující Javonte Douglas, který dal 27 bodů a navíc přidal 12 doskoků. V domácím dresu nasbíral Donovan Jackson 24 bodů, proměnil pět tříbodových pokusů.

Děčín vedl v Opavě jen po úvodním tříbodovém pokusu Šimona Ježka, pak už domácí převzali kontrolu a výhru si pohlídali. „Základní sestava našeho týmu soupeře zatlačila a rychle získala uklidňující náskok. Ve čtvrté čtvrtině se utkání již jen dohrávalo, když na obou stranách si zahráli všichni hráči z laviček,“ řekl trenér domácích Petr Czudek.

„Gratuluji Opavě a Petrovi k zaslouženému vítězství. My jsme se dnes utkání pouze zúčastnili a nenabídli jsme basketbal. Domácí byli ve všech směrech dnes lepším týmem a my se musíme do zítřka vzpamatovat,“ uznal děčínský trenér Tomáš Grepl.

Série pokračuje čtvrtým zápasem ve čtvrtek opět v Opavě.