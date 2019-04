Nymburk ovládl i druhé čtvrtfinále, Ústí vzdorovalo Svitavám jen krátce

Úřadující šampioni rozhodli o vítězství v první čtvrtině, kterou vyhráli 26:13 a navzdory vyrovnané druhé části náskok po přestávce postupně navyšovali.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 16 body Bracey Wright, který dostal v základní sestavě přednost před Vojtěchem Hrubanem. Už v první čtvrtině dal osm bodů a měl velkou zásluhu na tom, že domácí rychle získali dvouciferné vedení.

USK se oproti neděli musel obejít bez Marka Stevanoviče a v úzké rotaci šesti hráčů týmu rychle docházely síly.

Dvě trojky Vukosavljeviče sice na začátku druhé půle přiblížily USK na deset bodů, ale pak Martin Kříž nastartoval šňůru 19:4, která definitivně zlomila odpor Pražanů. Ti v poslední čtvrtině dali už jen šest bodů a spíše šetřili síly na domácí pokračování série.

„USK má své problémy se zraněními, přesto se snaží bojovat. A to je na nich sympatické a je to třeba ocenit. My po té delší pauze ještě nejsme v takovém rytmu, v jakém bychom chtěli být, ale brzy se do něj dostaneme, o to nemám strach,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel.

„Náš tým brzdí zranění, dnes nám i proto chyběla síla předvést výkon, jaký bych chtěl vidět každý zápas. Ale teď máme pár dní na to si odpočinout a snažit se být doma vyrovnanějším protivníkem,“ řekl kouč hostů Dino Repeša.

Svitavští Tuři naopak po vyrovnaném úvodu zápasu získali náskok ve druhé čtvrtině, kterou ovládli 25:14. V těsné druhé půli pak vedení nad Severočechy uhájili.