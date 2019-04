Náskok O'Briena těší. Ale musíme víc běhat, říká svitavský pivot

„Cítím se fajn,“ komentoval O’Brien svůj aktuální zdravotní stav. „Jen potřebuju nabrat fyzičku, snadno se unavím. Ale koleno je v pořádku. Musím to zaklepat, snad bude všechno v pohodě,“ pokračoval 24letý basketbalista.

Nad Slunetou vedete 2:0 na zápasy, zvítězili jste 95:83 a 87:76. Musíte být spokojení.

Myslím, že to je velmi slušný start do série. Podařilo se nám uhájit domácí palubovku, takhle jsme si to představovali. Ovšem v Ústí to bude těžké. Budeme tam muset ještě přidat na energii a na síle, taky lépe zakončovat. Uvidíme, jak nám to tam půjde; doufejme, že urveme první zápas a půjdeme do vedení 3:0.

Bylo druhé svitavské utkání pro vaše mužstvo snazší než první?

Abych byl upřímný, byly to fakt hodně podobné zápasy. V obou jsme měli dvouciferný náskok, ale oni to vždycky dokázali stáhnout na tři čtyři body. V tom druhém jsme ale ve třetí čtvrtce vedli přece jen výrazněji. To nám v závěru pomohlo, drželi jsme si Slunetu víc na distanc. Ve čtvrté čtvrtině jsme proměňovali střely, což nás dovedlo k výhře.

Lze za zlomový moment považovat trojku Luboše Kováře na 83:74 necelou minutu před koncem?

Rozhodně. A potom jeho další koš, kdy se otočil na levou ruku. Celkem tam měl tuším tři velmi důležité akce, kterými jsme zareagovali na soupeřovo snížení.

Série je dost vyrovnaná. Jak byste ji dále popsal?

Je hodně fyzická. Oni mají urostlé hráče - pět nebo šest opravdu udělaných, rozložitých borců, co mají kila. Staví nám nepříjemné a tvrdé clony. Pod vlastním košem nám to dávají hodně pocítit, do vymezeného území nás nechtějí pustit za žádnou cenu. Musíme je příště víc rozběhat, protože jsme rychlejší. Naše výhoda by měla být v přechodové fázi, z toho musíme víc těžit.