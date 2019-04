Svitavy role favorita nestresuje. Čtvrtfinálové šachy jim zatím jdou

Beksa? Je čas...pořádně zabrat Do letošního play off pardubická Beksa vstupovala s odhodlaným sloganem „Je čas“, který má zdůraznit, že ve vyřazovací části ze sebe všichni hráči, ale i jejich fanoušci mají „vyždímat“ to úplně nejlepší. „A teď opravdu JE ČAS, abychom se maximálně koncentrovali v každém utkání. Nejen na dvě nebo tři čtvrtiny, protože to nestačí - je potřeba hrát naprosto soustředěně celý zápas. Myslím, že právě tohle je věc, na kterou se musíme nejvíce zaměřit,“ prohlásil před domácími čtvrtfinálovými odvetami proti Olomoucku (dnes a zítra vždy od 18 hodin na Dašické) trenér Beksy Levell Sanders. Po výsledcích 81:86 a 91:102 z Prostějova má jeho mužstvo v sérii dvouzápasový deficit. A pokud by za stavu 0:2 doma zaváhalo byť i v jednom klání, mělo by to v play off už pořádně nahnuté. „Olomoucku se právě teď daří všechno, ale my musíme být odolnější v obraně a nedávat jim tolik šancí ke snadným košům. Naopak je nutné, abychom jim to udělali co nejtěžší. Pokud jde o náš útok, musíme být organizovanější. Chceme hrát rychle, ale ne divoce - je potřeba mít optimální balanc,“ nabádal Sanders. „Je to hlavně o naší obraně, o tom, abychom zastavili jejich klíčové hráče (Javonte Douglas, Lukáš Palyza, Thomas Dunans, Jure Pelko, Petr Bohačík). Zapojit se musí všech pět hráčů na hřišti,“ přidal se pivot Ondřej Kohout.