Ústí umí soupeře zaskočit, varuje kouč basketbalistů Svitav

Basket

Zvětšit fotografii Pavel Houška (vpravo) z Ústí nad Labem sleduje zakončení Luboše Kováře ze Svitav. | foto: Archiv Kooperativa NBL

dnes 12:38

Kdo by si to byl ještě před pár lety pomyslel! Kdepak outsider; do letošního play off už svitavští basketbaloví Tuři vstoupí jako jeden z velkých adeptů na finále. Předurčuje je k tomu báječné druhé místo po základní části i po nadstavbě Kooperativa NBL, kdy za sebou nechali ofenzivně smýšlející Olomoucko, nesmlouvavé děčínské Válečníky, vždy ambiciózní pardubickou Beksu či obávanou Opavu. Lepší byl jen Nymburk.