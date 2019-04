Nikdo si nehoní statistiky, těší Benáčka týmová jízda Olomoucka

Zaskočil vás průběh série?

A hodně. Čekal jsem, že se natáhne minimálně na šest zápasů. Ale pochopitelně jsem rád, že to takto dopadlo. První krok tým zvládl, navíc máme možnost trošku zregenerovat a připravit se na další kolo.

Před rokem jste výsledkem 0:4 prohráli s Opavou...

Byla vlastně totožná, jen jsme si prohodili role. Před rokem jsme do Opavy bušili, hledali mezery v její hře. K ničemu to nebylo. Tentokrát se do této pozice dostaly Pardubice. Zkusily všechno. Když zatáhly obranu, dávali jsme trojky. Když ji vysunuli, byli jsme úspěšní zpod koše. A navíc jsme většinou dobře bránili.

Co jste říkal výkonům Pardubic?

Nechci příliš rozebírat soupeře. Hodnotím své hráče a ti předvedli skvělé výkony. Všichni, nejen bodoví lídři. Třeba Marek Sehnal nebo Jirka Dedek. Ve statistikách jejich přínos nenajdete, byl však velký. Jsem vážně spokojený, porazit v šesti dnech čtyřikrát po sobě tak silného soupeře, to dokáže málokdo. Série byla povedená. Celkově šlo o kvalitní čtvrtfinále. Bylo rovněž korektní. Od fanoušků obou táborů přes vedení až po hráče.

Jak moc pomohl návrat kapitána Lukáše Palyzy?

Strašně moc. Celý tým čekal na jeho návrat. Lukáš pro to udělal absolutní maximum. Léčil se čtyřiadvacet hodin denně. A po příchodu rozhodl o první výhře, která byla nejtěžší. Další zápasy nebyly sice bodově ideální, ale práce, kterou na palubovce odvedl, byla úžasná.

Skvěle zapadl Petr Bohačík. Čekal jste, že tak rychle najde společnou řeč se spoluhráči?

Ukázal, že je to zkušený hráč, okamžitě byl schopný pomoci. V soubojích, na doskoku, při vytváření clon i při zakončení. Tento tah vyšel skvěle. Navíc pomohl i jinak. Zvýšil konkurenci pod košem a díky tomu šel nahoru i výkon Josipa Mikuliče, který v posledním zápase podal jeden z nejlepších výkonů za dobu, co je v klubu.

Utkání číslo tři zase rozhodl Thomas Dunans. To je plán, že pokaždé zazáří jiný hráč?

Tak jednoduché to není, navíc by to nefungovalo. Základem je tým, nálada na střídačce a vztahy v kabině. Letos jsou téměř ideální. Od toho se vše odvíjí. Nikdo si nehoní svoje statistiky. Hrajeme kolektivně a pokaždé někdo vyskočí. A všem jde výhradně o týmový úspěch.

Komu budete fandit ve zbývajících sériích, které můžou rozhodnout o tom, že se v semifinále vyhnete Nymburku?

Já budu fandit především BK Olomoucko. Přál bych si, abychom už zůstali zdraví, aby se nám vyhnula další zranění. Těch už bylo v sezoně dost. A na koho půjdeme v semifinále, neřeším.