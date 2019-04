Tahle sezona byla špatná, ví pardubický pivot Švrdlík

Vyloženě mizerná sezona, dlužno dodat. S vypadnutím v ligovém čtvrtfinále play off 0:4 na zápasy a před tím v téže fázi i v národním poháru (shodou okolností vždy s Olomouckem) nemůže být v klubu spokojený nikdo.

„Tahle sezona byla špatná. Úvod v lize byl nadějný, ale v evropských pohárech jsme byli hrozní a potom se to přeneslo i do nejvyšší soutěže. Celou dobu jsme se hledali. Chyběla tam týmovost, to se letos vůbec nepodařilo,“ řekl 32letý Švrdlík po středeční porážce od Hanáků v poměru 91:100, čtvrté v sérii.

Vám osobně se přitom na palubovkách vedlo výtečně.

To ano, ale poprvé, co jsem v lize, budu bez medaile. Takže i pro mě je to nejhorší sezona v kariéře. V poháru nic, v evropských pohárech nic, v lize taky nic.

V předchozích letech byly pro Pardubice cenné kovy samozřejmostí. Vyklízí Beksa pozice?

Je to pokles, nějak se to bude hodnotit. Bavil jsem se i s lidmi z vedení klubu, jak to vidí dál. Už v průběhu března, kdy hra vypadala fakt děsně, nebyli spokojení. I já chci hrát v úspěšném týmu a doufám, že to stejně vnímají i ostatní. Že nám nestačí dostat se do play off a vypadnout 0:4 v prvním kole. To snad nikdo nechce. Doufám, že se tu bude zase stavět úspěšný tým. Je na to hodně času...

Určitě jste hodně zklamaný, ale hodnotíte to s nadhledem.

Já se vybil na tom mantinelu (trpký úsměv). Věděli jsme, že to za stavu 0:3 bude těžké, ale nechtěli jsme končit 0:4. Doufal jsem, že aspoň ten jeden domácí zápas urveme. Olomoucko však hrálo v pohodě. Kouše se to těžce. My jsme před sérií věřili, že vyhrajeme nějaký zápas už tam, ale oba jsme ztratili. Úterní zápas v Pardubicích byl po tom výborném úvodu taky rána... Já mám emoce spíš na hřišti. Jak bude dál pokračovat play off, tak to člověka samozřejmě bude mrzet. Asi to nebudu sledovat v televizi, jen vždycky projedu výsledky.

Nakolik podle vás ovlivnil vývoj série hned první zápas v Prostějově, kde jste se se soupeřem tahali a padli až v koncovce?

Tam jsme nehráli ani tolik dobře, ale ve čtvrtfinále byl asi nejvyrovnanější, což je paradoxní. Porazili nás v něm Palyza s Douglasem. Douglase jsme si pak až na poslední zápas celkem pohlídali, ale vždycky se tam přidal někdo jiný. Před sérií jsme si přitom zdůrazňovali, že se to nesmí stát. Věděli jsme, že oni dva si ty svoje body dají. Ale nesmí tam být nikdo další, kdo nastřílí 20 bodů a překlopí to na jejich stranu. A to se vždycky stalo. V tom zápase jsme neměli výraznější šňůry, ale drželi jsme se. Mohlo se to ubojovat a třeba by to vypadalo jinak, ale to je vždycky tak.

Dá se tedy říct, že vás v klíčových pasážích čtvrtfinálových zápasů zradila obrana?

V celé sezoně jsme místy byli schopni hrát v obraně až neuvěřitelně dobře. Třeba ve třetím zápase se v první čtvrtině zdálo, že Olomoucko nedá ani 10 bodů. Ale pak jsme jich ve druhé dostali 38... Bylo to nevyrovnané. Udělali jsme si náskok a během tří minut ho ztratili, což je strašně ubíjející. Celou čtvrtinu se maká na těch 16 bodů, a pak to je hned pryč a ještě jsou nahoře soupeři. Sráželo nás to celou sezonu. Podobných zápasů byla spousta.