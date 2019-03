Hindráková je zpátky: Nejde o návrat, šlo jen o pomoc

Navíc po skončení aktivní kariéry před dvěma roky se basketbalu věnuje tak zřídka, že to během roku dokáže spočítat na prstech jedné ruky, v lepším případě by jí stačily ruce obě.

Přesto se Kateřina Hindráková v úterý znovu zapsala do historie Ženské basketbalové ligy. Hráčka, která v ní odehrála dvanáct kompletních sezon, do třinácté se po dvouleté pauze pustila ve druhém čtvrtfinálovém duelu Ženské basketbalové ligy, v němž při kritické situaci v kádru Lokomotivy týmu výrazně pomohla.

Porážce sice nezabránila, ale její výkon a třináct zaznamenaných bodů ji fanouškům výrazně připomněly. „Bylo zajímavé vidět překvapení fanoušků, když mě tady viděli,“ netajila příjemné pocity hráčka, která se do ligového zápasu vrátila po jediném tréninku s týmem.

Co soudíte o tomto zápase?

Pro mě je těžké soudit po jednom tréninku s týmem, nejsem od toho, abych to dělala. Vzhledem k mému pracovnímu vytížení nemám moc času se jít třeba jen podívat na tým v zápasech, proto souhra někdy byla taková, jaká byla.

Nakonec jste prohrály, co říkáte výkonu týmu?

Myslím si, že tým nezahrál špatně, škoda trojek, které tam Žabinám napadaly dost brzy po začátku, pak už jsme jen dotahovaly. Ale i když jsme prohrály, myslím si, že se s nimi hrát dá.

Bude u toho příště i vy?

Určitě ne. Chci říct, že se tady sice mluví o návratu, ale o návrat nejde, jen o výpomoc. Teď ve čtvrtek budu holkám, když budou hrát v Brně, na dálku fandit a jen pokud by vyhrály a bylo by potřeba příští týden, tak bych možná...

Jak k tomu vůbec došlo? Není žádným tajemstvím, že se basketbalu prakticky vůbec nevěnujete?

To je pravda, jestli jsem si byla letos zahrát třikrát, tak to je moc. Přečetla jsem si ale článek o tom, jaké problémy měli trenéři při skládání sestavy před prvním zápasem čtvrtfinále. A když mi Petr Kapitulčin psal (sportovní ředitel klubu - pozn. autora), tak to ani nebylo o tom, zda bych to ještě nezkusila. Zahlodalo to ve mně samotné, že zkusím trénink a pak se uvidí.

Jak moc velké jste měla obavy?

Hlavně z toho, jak moc mi to půjde s míčem. O kondici ani tak ne, protože sportuju stále, ale ten míč, když ho nedržíte pravidelně, tak to může být problém. Sice i míč mívám pravidelně v ruce, ale ten volejbalový, protože pravidelně hraju jen amatérskou volejbalovou ligu v Trutnově.

Zvládla jste to velmi dobře, jaký byl váš pocit?

Že to bylo, jako kdybych se vrátila po dvoutýdenní nemoci, ne po dvou letech. Byly chvilky lepší i horší a kdybych tomu něco dala, asi by se to časem srovnalo. Tohle ale neřeším, jsem ráda, že holky mohly pošetřit nějaké síly, a já samotná jsem si to strašně užila.

A co zkusit právě proto delší návrat?

Vůbec ne, už nemám mentálně na to, aby bylo mojí povinností jít na trénink či na zápas, opravdu to byla jen pomoc.

Může se však protáhnout, jen když vaše spoluhráčky v Brně vyhrají.

Budu jim v tom moc fandit. Budou to mít těžké, ale je to kulaté, proč by to nemohlo vyjít.