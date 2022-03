V koncovce skoro nevystřelíme, musíme se vzchopit, burcuje pardubický Švrdlík

„Domácí to zahráli lépe a my se musíme vzchopit, abychom udrželi aspoň nějakou pozici pro play off. Protože takhle bude hodně rychle konec sezony,“ varoval dále. Beksa je nyní v tabulce nadstavbové skupiny A1 až šestá z osmi celků s bilancí 16 výher, 17 porážek. Sedmý USK si ji díky triumfu nad Švrdlíkem a spol. vylepšil na 14-20.

Podle trenéra Dina Repeši Pardubičtí s USK odehráli divácky atraktivní duel. „V prvním poločase jsme zápas kontrolovali, především v útoku jsme hráli dobře a rychle,“ chválil, „v tom druhém však útok ovlivnila naše užší rotace.“

„Pardubice byly těžký oříšek,“ uznal Josh King, kouč USK. „Jsem na svůj tým a hráče pyšný, výhru jsme si zasloužili,“ mínil.

Úvodní čtvrtka byla střelecky zcela vyrovnaná a skóre po ní relativně vysoké (26:26). Později už body na obou stranách přibývaly o poznání pomaleji. Beksa měla před poločasovou přestávkou k dobru až jedenáct bodů a menší náskok jí vydržel ještě drahnou dobu. USK jej ovšem vytrvale ukrajoval a tři minuty před koncem byl najednou o koš vpředu (65:63). Hosté chvíli poté nakrátko znovu získali mírné vedení, jenže závěrečné dvě minuty Pražané zvládli o chlup lépe.

„My v koncovce skoro ani nevystřelíme. Tohle nás mrzí,“ zoufal si pivot Švrdlík. „Ale nemůžeme to svádět jenom na ni. Měli jsme náskok a nechali jsme USK dotáhnout. V té koncovce už je to samozřejmě buď, anebo,“ poznamenal.

„Škoda trestných hodů. Za druhý poločas jsme dali jenom 26 bodů,“ litoval trenér Repeša.

Šestky by jistě pomohly, nicméně Beksa jich proměnila více (15:13) a lépe jí šly též trojky, v nichž měl USK prachmizernou úspěšnost 14,7 procenta. Hlavní rozdíl tak při vyrovnanosti na doskoku v globálu dělala dvoubodová střelba. Pardubice měly čtyři dvouciferné šutéry (Švrdlík 20 bodů, Pekárek 14, Vyoral a Walton po 13) stejně jako USK, což rovněž svědčí o tom, jak to na Folimance bylo těsné.

Repešův mančaft se nyní bude chystat na přetěžké střetnutí na palubovce druhé Opavy (23-10), jež o víkendu přemohla v Hradci 93:89 tamější Královské sokoly. Úvodní rozskok středečního mače je naplánován na 18. hodinu.

„V týdnu se vrátí Petr Šafarčík a přijde ještě jeden hráč. Doufám, že v útoku tak budeme mít víc talentu než s USK ve druhém poločase,“ přál si kouč pardubického týmu.