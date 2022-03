Basketbalisté Brna podlehli Nymburku a přišli o druhé místo

Východočeši spadli na poslední osmé místo o skóre za USK Praha, který udolal Pardubice 72:70 a připsal si teprve druhé vítězství z posledních 15 utkání.

Brno neuspělo po pěti ligových zápasech. Nepomohlo mu ani 20 bodů nejlepšího střelce utkání Puršla. Za Nymburk dal 18 bodů Kříž, který připojil 10 doskoků a zaznamenal double double stejně jako ve středu proti Hradci Králové. Hosté si pomohli k vítězství 13 trojkami, z nichž 11 dali v prvním poločase. O čtyři se postaral Kříž.

„První poločas byl vyrovnaný, padlo hodně bodů. V tom druhém jsme lépe pohybovali míčem, přidali jsme v obraně a náskok jsme navýšili. Pak už jsme to kontrolovali. Pochvalu zaslouží naše druhá pětka, která dobře bránila a v útoku si vytvářela dobré střely,“ uvedl nymburský kapitán Vojtěch Hruban.

„Znovu jsme ukázali, že s nimi dokážeme hrát vyrovnaný zápas, bohužel se nám nedaří udržet koncentraci po celých 40 minut. Škoda, že nám v té třetí čtvrtině utekli. Pak už se nám těžko vracelo zpět,“ řekl brněnský asistent Martin Vaněk k soupeřově šňůře 15:0 na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny.

Opava vyhrála předchozí tři zápasy s Hradcem Králové suverénně, tentokrát činil rozdíl jen čtyři body. „Jsem rád za toto vítězství, protože ty tři zápasy předtím jsme jednoznačně vyhráli a možná to kluci měli v hlavách. Nástup do zápasu byl excelentní, vybudovali jsem si třináctibodový náskok a nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být drama až do konce,“ uvedl kouč Slezanů Petr Czudek. Domácí dali 16 trojek, z toho pět Vujovič. „To je drželo ve hře. Nám zachránil vítězství excelentní výkon Markussona, který vládl po oběma koši,“ dodal Czudek. Markusson si 30 body vytvořil sezonní maximum.

USK prohrával v poločase 37:44, ale ve zbytku zápasu dovolil Pardubicím dát jen 26 bodů a vydřel těsné vítězství. Hostům nepomohlo 20 bodů Švrdlíka ani double double Pekárka za 14 bodů a 12 doskoků.

„Pro nás je to další prohra v koncovce, tenhle týden druhá,“ zmínil Kamil Švrdlík středeční prohru s Kolínem o dva body. „My v koncovce skoro ani nevystřelíme. Tohle nás mrzí, nemůžeme to svádět na koncovku. Měli jsme vedení a nechali jsme USK dotáhnout a samozřejmě v té koncovce už je to buď a nebo. Zahráli to lépe a my se musíme vzchopit, abychom udrželi aspoň nějakou pozici do play off. Protože takhle bude hodně rychle konec sezony,“ dodal. Do konce nadstavbové části zbývají dvě kola.

Basketbalová Kooperativa liga mužů nadstavba Skupina A1 - 12. kolo:

USK Praha - Pardubice 72:70 (26:26, 37:44, 50:57)

Nejvíce bodů: Farský a Mangas po 14, West 13 - Švrdlík 20, Pekárek 14, Vyoral a Walton po 13. Kolín - Ústí nad Labem 103:78 (26:18, 49:42, 79:54)

Nejvíce bodů: Lošonský 22, Petráš 17, Číž a Mareš po 16 - Autrey 14, Joseph 12, Johnson, Pecka a Spencer po 10. Brno - Nymburk 79:93 (25:28, 44:51, 61:68)

Nejvíce bodů: Puršl 20, Madden 14, Bálint a Mishula po 8 - Kříž 18, Hruban 15, Harding 13. Hradec Králové - Opava 89:93 (20:30, 44:51, 69:71)

Nejvíce bodů: Vujovič 21, Pavlovič a Škranc po 15 - Markusson 30, Gniadek a Slavík po 15. Skupina A2 - 10. kolo:

Děčín - Olomoucko 95:59 (29:11, 49:27, 70:44)

Nejvíce bodů: Alston a Osaikhwuwuomwan po 17, Svoboda 15 - Bracey 15, Vučkovič 14, Halada 8. Jindřichův Hradec - Ostrava 81:70 (18:22, 37:34, 57:53)

Nejvíce bodů: Victor 23, Novotný 21, Sydorov 15 - Radukič 20, Vann 13, Antonio 9.