Musím být přesnější, ví dobře pardubický basketbalista Walton

„Měl jsem poslední šanci skórovat, je to hrozná škoda,“ říkal Walton po zápase v rozhovoru pro klubový web. „Bylo to v poslední vteřině, je mi to moc líto. Pro příště vím, že musím být přesnější,“ kál se.

V konečném důsledku ale podle Waltona jeho zkrat hlavní příčinou pardubického nezdaru nebyl.

„Měli jsme hrozné problémy v obraně. Tým, jako je Kolín, nemůžeme nechávat střílet z volných pozic, protože to prostě trestá. Špatně jsme komunikovali, náš celkový výkon na obranné polovině vůbec nebyl dobrý,“ mrzelo Waltona, který se s jednadvaceti body stal nejlepším střelcem Beksy.

Pro Pardubice se jednalo už o třetí ligovou porážku v řadě, příště nastoupí už zítra na palubovce pražského USK.

„Bude důležité se podívat na video, zhodnotit si, co se nám nedařilo, a nastoupit s odhodláním to zlepšit a konečně zvítězit,“ plánoval Walton.

Do konce skupiny A1 zbývá Východočechům včetně toho dnešního odehrát čtyři zápasy a v tabulce se aktuálně nachází na šestém místě. Do elitní čtyřky, která zaručuje domácí start ve čtvrtfinále, jim schází dvě výhry. USK je osmý v patrech pro osmifinále.