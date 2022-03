Pro nás už jde o play off, uvědomují si Pardubice po dvou selháních

Pro Východočechy šlo už o šestý nezdar v posledních osmi zápasech, proto musí nutně zabrat ve středu večer, od 18 hodin nastoupí v Opavě k dalšímu utkání skupiny A1.

„V porovnání s předchozím zápasem se musíme zlepšit v obranné činnosti - tlaku na balon a na obranném doskoku. Na druhé polovině hřiště musíme být agresivnější a přesně zakončovat,“ plánoval rozehrávač Pardubic Michal Svoboda.

Proti ovšem bude stát celek, jenž se na rozdíl od Beksy veze na vlně pěti vítězných utkání včetně pohárového finále nad Nymburkem. S Pardubicemi pak Slezané prohráli naposledy loni v lednu.

„Zápasy s Opavou jsou už několik let pořád stejné. Pro nás už v podstatě jde o play off, protože jedině výhra nám pomůže udržet šance na čtvrté či páté místo,“ uvědomoval si asistent trenéra Adam Konvalinka. V Opavě bude pravděpodobně postrádat Petra Šafarčíka, Phila Henryho, Josef Potoček se pak do hry nezapojí určitě.