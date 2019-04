Sezona už skončila, ale smutek si Jihlava do kabiny nepustila

„Přesto ji hodnotíme jako velice úspěšnou,“ poznamenal hlavní trenér jihlavského A-týmu Petr Pešout.

„Šli jsme do ní trochu s obavami, protože jsme věděli, že bez pendlů bude těžké se udržet. Jenže my to zvládli už dvě kola před koncem základní části. Bohužel v play off se pak naplno projevilo to, že jsme měli méně početný kádr,“ dodal.

V prvním domácím utkání čtvrtfinálové série ještě jeho svěřenci na Olomouc recept našli, jenže ve druhém už ne.

„Každopádně série to hratelná byla. Nicméně jsme neměli hráče, kteří jsou zvyklí hrát silově. A toho Olomouc využila, protože měla tým o dvacet kilo těžší a dvacet centimetrů vyšší,“ uvedl Pešout.

Ani tak ale nebyl jeho tým v sérii úplným outsiderem. „Věřili jsme si na Olomouc, už loni jsme přes ni přešli. A letos si troufám tvrdit, že jsme ji zase hodně potrápili,“ měl jasno trenér.

Jeho slova ostatně dokazovala i pozápasová atmosféra v jihlavské kabině. Smutek z konce sezony trval jen chvilku.

„Řekli jsme si, že jsme odvedli maximum toho, na co jsme měli, tudíž nebyl důvod k jakékoliv skepsi a zklamání,“ vysvětloval Pešout. „Uvidíme, jaký tým se nám podaří sestavit na příští sezonu,“ dodal.

Už dnes ovšem tuší, že by měl být silnější než letos. „Ze zahraniční stáže se nám vrátí bratři Knetlové a některá další jména máme přislíbená. Konkrétní však zatím nebudu,“ bránil se Pešout. „Každopádně si myslím, že se spoustou kluků se uvidíme i v příští sezoně.“