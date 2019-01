Bez Pražáků to nejde a soupeři to vědí: proti Jihlavě je lépe hrát v pátek

Trenér jihlavského celku Petr Pešout prozradil, proč se jeho svěřencům mimo vlastní hřiště nedaří. „My víme, že jsme silní. Ale musíme být v plné sestavě. A to ukazujeme doma,“ říká Pešout.

„Soupeři vědí, že nejsnadnější cesta, jak nás porazit, je přehodit nám zápas na páteční termín. S tím máme opravdu velké problémy,“ připouští.

Vysvětlení je jednoduché.

Pokud má BC Vysočina hrát venku v pátek, je téměř jisté, že bude muset dorazit v kombinované sestavě. A pak je cesta k vítězství pro soupeře otevřenější.

Tým má hodně ‚Pražáků‘, kteří nestačí přijet domů

„Nejsme profesionální tým a každých čtrnáct dní jezdíme po D1 přes Brno. V pátečním podvečeru je to prostě hrozná štreka,“ zmiňuje Pešout problémy s dopravou na rekonstruované dálnici.

„Proto musíme vyjíždět dřív. Kluci, kteří jsou na vysokých školách nebo pracují, si nemohou každé dva týdny brát volno, aby s námi jeli na zápas na sever. A tak sestavu při pátečních venkovních zápasech lepíme, jak se dá,“ krčí rameny Pešout.

„Někdy to vypadá, že skutečně jedeme jen na výlet, odehrát to. Ale tato situace je pro nás bohužel neřešitelná,“ pokračuje jihlavský kouč.

Skromnému týmu, který se však loni překvapivě probojoval až do finále první ligy, navíc zkomplikoval situaci nucený přesun do skupiny Východ. „Máme spoustu ‚Pražáků‘ na vysokých školách nebo v zaměstnání. Takže Západ byl pro nás trošičku výhodnější, s kluky jsme mohli také v pátek počítat,“ vysvětluje Pešout.

Na přístup svých soupeřů si však Vysočina nechce stěžovat. „Nezlobíme se na ně, jen chytře využívají toho, co je možné,“ ví Pešout.

Od jistoty play off je aktuálně dělí jediná výhra

Přes všechny komplikace je ale Jihlava aktuálně na čtvrtém místě desetičlenné tabulky. A tři kola před koncem základní části vyhlíží možnou účast v play off.

„Situace v tabulce je hodně, hodně vyrovnaná. Vše se může ještě zamotat. My jsme se však dostali do výhody, že jako jedni z mála máme vše zcela ve svých rukách,“ těší kouče. „V této chvíli je možné, že už nám bude stačit jenom jedna výhra. A pak bychom šli nad sezonní plán.“

Jihlavský celek by se, namísto hrozby účasti v play down, mohl dostat do závěrečných bojů o přední příčky soutěže. „Je malý zázrak, co tady prožíváme,“ pochvaluje si Pešout. „Minulá sezona nám vyšla nad očekávání. A také v letošní podáváme opravdu dobré výkony.“

To ostatně potvrdil i nedělní zápas, ve kterém Vysočina přehrála Nový Jičín 79:72. „Vybojovali jsme hodně cennou výhru nad hodně dobrým soupeřem,“ říká Pešout.

Ten skládá poklonu před výkony Nového Jičína. „Předvedenou hrou patří mezi nejlepší celky v soutěži,“ je přesvědčen. „Jsou opravdu velmi dobře sehraní, na každý bod se proti nim nadřete. Protože jejich obrana se strašně špatně překonává. A jak jsou sehraní v útoku! Je radost na ně pohledět.“

Přesto domácí tým, střelecky podporovaný Jiřím Bubákem a Miroslavem Krajcigrem, zvítězil. „Byla to jedna z klíčových bitev sezony,“ uvědomuje si Pešout. „Pro nás jsou ale nyní všechny zápasy utkáním roku.“

To platí také o zbývajících třech kolech. „Chceme soupeře překvapit a na jeden venkovní zápas pojedeme opravdu všichni. A pak uvidíme, jak to zvládneme,“ dodává Pešout.