Nachlazený lídr Maňák? Záruka dobrého jihlavského výkonu

Důvodem však nebyla ani tak kvalita soupeře, jako spíš absence hned několika hráčů Vysočiny. „Kosí nás jedno zranění a nemoc za druhým,“ povzdechl si kouč.

Navíc bratři Petr a Jakub Knetlovi odjeli na zahraniční stáž, takže trenér měl hlavu plnou starostí.

„A to mi ještě v neděli v poledne zavolal Ondra Maňák, že neví, jestli vůbec bude hrát, protože má velkou rýmu a kašel,“ zmínil další komplikaci Pešout. „Tak jsem mu vysvětlil situaci a na to konto on naštěstí slíbil, že tedy nastoupí,“ oddechl si.

A právě Maňák se nakonec stal nejlepším střelcem zápasu. „Já věděl, že přijedu a v případě potřeby zápas nějak odběhám. Protože když má člověk dvě ruce a dvě nohy, tak to vždycky nějak dá. Jen jsem uvažoval, jestli vůbec budu týmu nápomocný,“ svěřil se s obavami dvaatřicetiletý basketbalista.

Něčeho takového se ovšem trenér nebál ani trochu. „Ondra je rozdílový hráč, patří k lídrům týmu. Moc nám pomohl,“ uvedl na adresu svého svěřence, který v utkání s Plzní nastřílel celkem 21 bodů.

„Když jsme se bavili těsně před zápasem, prohodil, že většinou, když je nachlazený, tak podá dobrý výkon. A ono to opravdu tak bylo,“ usmíval se spokojený Pešout.

Zvláštní propojení mezi zhoršeným zdravotním stavem a formou si nedovede představit ani samotný Maňák. „Už jsme si z toho dělali legraci, že i v minulé sezoně to tak bylo. Tak snad to pro příště nezakřiknu,“ culil se jeden z tahounů Pešoutova týmu.

„Přesně tak, takhle lehce nachlazený by mohl být pořád,“ souhlasně pokyvoval hlavou kouč.

Dalším soupeřem bude Písek

V tabulce skupiny o 7. až 12. místo figuruje Vysočina po víkendovém vítězství na druhé, respektive osmé pozici.

„Opravdu klobouk dolů před klukama, jak zápas zvládli. Navíc nám výsledek dává slušnou šanci do odvety,“ pochvaloval si trenér. „Jen bych uvítal, kdyby se nám už někteří kluci uzdravili, abychom se mohli připravit na případné play off.“

Do následujícího utkání, které jihlavský tým znovu odehraje v neděli před domácím publikem, to však vypadá maximálně na jednoho navrátilce z marodky.

„Možná by to mohl stihnout Sláva Krajcigr, ale stejně budeme muset využít i služeb našich kadetů. Přijede totiž Písek, který má silný kádr, a tudíž každý hráč navíc nám může pomoct,“ hlásil Pešout.