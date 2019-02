V Jihlavě myslí na play off. V tabulce jsou první, nepostoupí jen poslední

Do vyřazovací části druhé nejvyšší domácí soutěže sice postupuje osm celků, jenže zároveň v ní nemohou hrát kluby zařazené do systému STM - stupeň VSCM.

A protože mezi šesti nejlepšími po základní části je dvojice USK Praha B a BCM Orli Prostějov a do skupiny o sedmé až dvanácté místo se probojoval BK Synthesia Pardubice, je jasné, že místenku pro čtvrtfinále si zajistí i jedenáctý tým.

„V tuto chvíli se tak bude hledat jeden z naší skupiny, který si play off nezahraje,“ potvrzuje trenér BC Vysočina Petr Pešout.

Výhra nad Olomoucí přinesla polštář

Jasný je také sekundární cíl. „Vybojovat si pro play off co možná nejlepší výchozí pozici,“ pokračuje Pešout.

Tu aktuálně drží právě jihlavský celek, který má k dobru jeden bod. Jenže už v pátek večer může být situace jiná: BC Vysočina se totiž představí na hřišti nejbližšího pronásledovatele, píseckých Sršňů.

„Uvidíme, jakou sestavu budeme mít k dispozici,“ krčí Pešout rameny nad pro Jihlavu nešťastným pátečním termínem. „Snažíme se, aby první zápasy mohl nastoupit minimálně Pavel Číha,“ zmiňuje zkušeného pivota.

Jihlava v úvodu nadstavbové části hraje dvakrát na hřištích soupeřů, kde v této sezoně dokázala uspět jen ve dvou z dosavadních devíti utkání. „Právě proto je pro nás důležitá výhra, kterou jsme ubojovali v posledním domácím zápase s Olomoucí,“ říká jihlavský kouč. „Protože máme určitý bodový polštář.“

Duel s Basketbal Olomouc přitom nebyl snadný. A to i přesto, že Jihlava už měla zajištěný postup do nadstavbové části. „Bylo to z naší strany hrozně těžké. Sice jsme věděli, že už jsme zachránění, nicméně jsme potřebovali vyhrát,“ říká Pešout. „Výsledek se nám počítá do další fáze. Takže bylo příjemné, že jsme se se základní částí rozloučili vítězně,“ komentuje výsledek 86:77.

Kouče trápila těžká chřipka

Jihlavský kouč před utkáním řeší také svůj zdravotní stav. Už dva týdny jej totiž trápí těžká chřipka, což se značně projevuje i na jeho silně nakřáplém hlase.

„Sice jsem si posledních čtrnáct dní myslel, že asi umřu, ale už je to lepší. Takže začnu zase nějak normálně fungovat,“ hlásí s úsměvem Pešout.