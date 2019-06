Žabiny posílila Janee Thompsonová, do rozehry vnese zkušenost

Brňanky kvality bývalé hráčky univerzity Kentucky pocítily v letošním finálovém turnaji Středoevropské ligy, kde v semifinále přispěla 18 body k jejich vyřazení. Ve finále proti Hradci Králové pak rovněž 18 body dotáhla Čajky k celkovému vítězství.

„Přichází na post, na kterém nám chyběla zkušenost. Navíc je rychlá, má přehled o tom, co se děje na hřišti, je ideální hráčkou pro přechodovou fázi. A je nejen hráčkou, která tvoří hru, ale je to taky top skórer. Je silná a jistá na míči, to z ní dělá nebezpečnou hráčku,“ charakterizoval posilu na klubovém webu trenér Viktor Pruša.

Thompsonová prozradila, že příchod do Brna konzultovala i s krajankou a dosavadní pivotkou Žabin Marques Webbovou, která ale po sezoně v týmu ze zdravotních důvodů skončila.

„Chtěla jsem se ujistit, že moje mínění o týmu je správné. Řekla bych, že Žabiny mají dobrý herní systém a herní plán,“ konstatovala Thompsonová.