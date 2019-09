Minule jsme si na sebe upletli bič. Žabiny čeká těžká obhajoba pozic

„Tým jsme obměnili čtyřmi hráčkami na čtyřech postech, proto je jiný než ten loňský. S jiným charakterem, jinak uskupený, v jiném hávu. Budeme potřebovat čas na sehrání,“ upozornil trenér Viktor Pruša.

Důležitou novinkou je hlavně příchod Američanky Janee Thompsonové na post rozehrávačky. Pro herní tvář klíčová „jednička“ prošla už více evropskými angažmá, naposledy působila v Piešťanech, proto i Žabiny spoléhají na její snadnější adaptaci v české lize.

„Ideální by bylo udržet několik let sestavu pohromadě, ani jsme moc změn dělat nechtěli, ale některé byly vynucené a nakonec jich je tak akorát,“ uvažuje Pruša. Družstvo opustila například hvězda jarního play off Marques Webbová.

Marques Webbová z Žabin Brno

„V minulé sezoně jsme si na sebe vynikajícími výsledky upletli bič. Nyní se snažíme si to nepřipouštět, jsme na začátku. Tým potřebuje čas, než začne naplňovat svůj potenciál, který pak může být velmi vysoký. Netroufnu si vyslovit cíl v podobě konkrétního umístění, ale zase nebuďme alibisté. V lize i evropských soutěžích chceme být v horních patrech,“ podotkl kouč.

Šujanová skončila Výraznou změnou v kádru basketbalistek KP Brno je odchod Edity Šujanové. Někdejší reprezentantka a držitelka stříbra z mistrovství světa ukončila kariéru. „Přemlouvali jsme ji už v předchozích sezonách, ale tentokrát se nám to už nepovedlo,“ uvedl prezident klubu Richard Foltýn. S basketbalem končí i Andrea Sládková, ze zdravotních důvodů přerušila kariéru Aneta Mainclová, všechno pivotmanky. Cílem omlazeného KP Brno je v lize postup do semifinále.

Hned od začátku sezony může počítat se zkušenou oporou Petrou Záplatovou, jejíž minulou sezonu ukončilo těžké zranění achilovky. Reprezentantka se původně měla vracet až na konci kalendářního roku, po důkladné rehabilitaci ale naskočila už v přípravě.

Generálku na ligový start, turnaj v Hradci Králové, odehrála naplno s vysokým počtem minut na kontě.

Žabiny se v sezoně představí hned ve čtyřech soutěžích - v české lize, v Českém poháru, ve Středoevropské lize (CEWL) a v mezinárodní Ženské basketbalové lize (EWBL).

Janee Thompsonová (vpravo) v dresu Piešťan útočí kolem Pamely-Therese Effangové z Hradce Králové.

Po dvou zápasech české ligy uspořádají Žabiny turnaj EWBL, na který přijedou celky Piešťan, Dynama Moskva a Niky Syktyvkar. „Je to těžká skupina, ale chceme z ní postoupit,“ uvedl Pruša.