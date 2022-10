NBA „Top Gear“ prodloužil za miliardy. Srandista vydělá víc než basketbalista

Zmíněný Simmonsův citát se váže k době, kdy této čtveřici, která je už dnes pro pořad charakteristická, stále ještě jeden článek chyběl.

Úvodní díl Inside the NBA se vysílal před sezonou 1989-1990. V následující sezoně se zapojil první stálý moderátor Ernie Johnson.

Vedle zkušeného novináře Ernieho Johnsona tehdy seděl ve studiu během pozápasové show Charles Barkley, který v sezoně 1993 vyfoukl titul nejužitečnějšího hráče Michaelu Jordanovi, a individuálními oceněními neověnčený Kenny „Jet“ Smith, který se ale naopak pyšní dvěma tituly šampiona z let 1994 a 1995.

Před sezonou 2011/2012 zapadl do party, která na stanici TNT osobitě komentuje výsledky utkání, poslední (a mohutný) dílek - Shaquille O’Neal.

Výjimečnost pořadu spojená s osobitostí jednotlivých postav připomíná legendární motoristický pořad BBC Top Gear. Většina dění se tu sice odehrává ve studiu, ale podobně jako u tria Hammond-May-Clarkson si to celé lze jen těžko představit bez jednoho z oblíbených aktérů.

Díky novému kontraktu by měla celá parta zůstat pohromadě i pro „řadu dalších let“. Oficiální zpráva sice o konkrétní době nehovoří, alespoň v případě Barkleyho by ale mělo jít o smlouvu na deset let. „Šance, že zůstanu celých deset let, je ale asi nulová,“ připustil Barkley ve sportovní pořadu The Dan Patrick Show.

Podle novináře Andrewa Marchanda z New York Post by hodnota Barkleyho kontraktu měla být minimálně 100 milionů dolarů, suma by však mohla být i dvojnásobná. Dle stanice FOX Sports by se dokonce mohla blížit až 317 milionům dolarů.

Během své kariéry v NBA, trvající od roku 1984 do roku 2000, si přitom „Chuck“ v dresu Philadelphie, Phoenixu a Houstonu vydělal „jen“ něco málo přes 40 milionů dolarů.

Charles Barkley z Phoenixu slaví, v pozadí jeho trenér Paul Westphal. Rok 1993.

To byly ale poměry v NBA zcela jiné. Jen za letošní sezonu by jeho kariérní výdělek překonala hned desítka hráčů...

Pořad Inside the NBA obdržel celkem 17 sportovních cen Emmy. Dalších šest k tomu přidal Johnson jako nejlepší moderátor, čtyři má Barkley jako studiový expert.

„Naše partnerství s NBA je pro nás velmi důležité a tato dlouhodobá dohoda s týmem Inside the NBA je uznáním jejich významu v tomto směru,“ řekl Luis Silberwasser, šéf společnosti Warner Bros., která vlastní stanici TNT. „Inside the NBA ztělesňuje kreativitu a inovativního ducha,“ dodal.

„Byl jsem už v několika mistrovských týmech, ale tomuhle se nic nevyrovná,“ vyjádřil se k novému závazku Smith, u kterého podobně jako u Johnsona a O’Neala nejsou podrobnosti smlouvy známé. „Chci pokračovat kromě basketbalu i kvůli kulturnímu dopadu, který naše show má. Těším se na tuto sezonu a na mnoho dalších, které přijdou.“

Sranda, ale nepřehánět to

„Improvizovanost,“ jmenoval základní ingredienci pořadu Johnson, syn bývalého profesionála z baseballové MLB. „Těžko říct, kolikrát jsem použil slova jako spontánní či bezstarostný, ale přesně tak to je.“

„Dvě základní složky jsou zábava a basketbal,“ řekl Barkley. „Musíte najít zlatou střední cestu, protože nikdo nechce pořád jenom mluvit o basketbalu, nikdo taky nechce pořád se jenom bavit.“

Hranice mezi oběma složkami dost často splývá. Příkladem může být Barkleyho dnes už legendární popis neutěšené situace ve Phoenixu, který v průběhu roku 2016 odvolal hlavního kouče Jeffa Hornacka.

„Právě se zbavili Jeffa Hornacka. Drž se, Jeffe. Dostaneš další šanci v nějakém skutečném týmu NBA,“ hodnotil Chuck při sledování sestřihu z utkání domácího Phoenixu, ve kterém strávil čtyři sezony a vyhrál tam MVP, proti Houstonu.

Charles Barkley komentuje situaci ve Phoenixu:

Barkley: Podívejte se na ty prázdný sedačky. Nejlepší fanoušci na světě se mají dívat na tuhle kravinu.

Johnson: Mají spoustu zraněných. Všichni tři nejlepší střelci jsou mimo hru.

Barkley: Nestáli za nic, když je měli.

Johnson: Snažím se jen pomoct.

Smith: Hele, Chucku, jak tam chutná popcorn?

Barkley: Nechutný popcorn.

Johnson: Podívejte se na Suns! Vrací se do zápasu desetibodovou šňůrou.

O’Neal: A co hot dogy? Jak chutnají?

Barkley: Mají staré a tvrdé housky.

Smith: Musí to tam stát za nic.

Barkley: Je to hrozné. I pivo je zvětralé, Kenny.

Smith: To snad ne!

Johnson: Houston ukončuje zápas sérií 20:10. Rockets...

Barkley: Proč jsi byl tak nadšený, Ernie? Vždyť víš, že nakonec prohrají. Nevidím to poprvé.

Johnson: Jenom hlásím fakta.

O’Neal: A co ty preclíky, Chucku?

Barkley: Preclíky jsou tvrdé jako kámen. Můžeš si o ně zlomit zubní protézu.

Legendárními se staly i jiné Barkleyho výroky.

V roce 2019 například v návaznosti na kauzu černošského herce Jussieho Smolletta, který předstíral napadení stoupenci Donalda Trumpa, vyzýval Američany: „Nepáchejte trestné činy se šeky. Když už porušujete zákon, nevypisujte šeky!“

Smollett měl údajným spolupachatelům poslat šek v hodnotě 3500 dolarů...

Sestřih nejlepších momentů sestavy Inside the NBA:

O rok dříve zase zavedl nový basketbalový termín „triple single“, kterým jízlivě hodnotil 2 body, 8 doskoků a 4 asistence Lonza Balla z LA Lakers v utkání s Indianou.

Inside the NBA v sobě zahrnuje několik pravidelných segmentů, z nichž největšího diváckého ohlasu se těší Shaqtin’ a Fool, který vnikl s připojením O’Neala k sestavě, a věnuje se nepovedeným či vtipným momentům ze zápasů. Čtyřnásobný šampion NBA ho i moderuje, zatímco zbylá trojice reaguje.

Na konci sezony diváci volí Shaqtin MVP. Dvakrát toto ocenění převzali jak rozehrávač Russell Westbrook, tak pivot JaVale McGee, jehož přešlapy skrze Shaqovu show obletěly svět.

McGee si pak stěžoval na negativní dopad pro jeho kariéru. „Neuvědomil jsem si, co to dělá s mojí kariérou, dokud jsem nezačal přecházet do jiných týmů.“

„Mluvil jsem s ostatními trenér, kteří mi říkali: ‚Vždycky jsem viděl ty záběry v Shaqtin‘ a Fool a měl jsem o tobě jiné mínění, netušil jsem, že jsi vlastně chytrý kluk. Tvůj hlas má sílu, jsi skvělý basketbalista.’ Pomalu to nabourávalo mou pověst. Jako mladému 24letému basketbalistovi mi to prostě bralo sebevědomí.“

LeBron James (v černém) z Clevelandu se obtočil kolem JaValeho McGee z Golden State.

Jako rodina, řeší se i politika

„Všichni jsme jedna velká rodina - Ernie, Kenny a Shaquille jsou pro mě bratři,“ řekl po prodloužení spolupráce Barkley.

Semknutost čtveřice dokládá i nedávná tragická událost v rodině Johnsona, jemuž zemřel ve 33 letech syn Michael, který byl jedním z jeho šesti adoptovaných dětí.

S manželkou Cheryl ho přijali do rodiny z rumunského sirotčince. „Cenný je každý z nás,“ vysvětloval Johnson, proč adoptovali dítě se svalovou dystrofií, kvůli které pak i po zbytek dospělého života jezdilo na vozíčku a používalo ventilátor k dýchání. „Toho si neberte, ten za to nestojí,“ říkali prý jeho manželce v sirotčinci. „Během svého života toho dokázal víc a ovlivnil víc lidí, než jsem mohl doufat,“ řekl Johnson.

Ve studiu Inside the NBA se ke smutné události vyjádřili i zbylí členové sestavy, Johnson v tom čase trávil čas s rodinou. „Je pro mě čest sedět vedle vás,“ obrátil se Shaq k Barkleymu a Smithovi. „Ale ještě větší čest je sedět vedle Ernieho Johnsona.“

Barkley, Smith a O’Neal reagují na tragickou událost:

„Ernie je pro mě víc než bratr. Dali Michaelovi nádherný, úžasný život. Milovali ho. Já osobně bych na to neměl odvahu - adoptovat dítě a muset dělat všechny ty věci,“ doznal upřímně Barkley.

Ve studiu se řeší i společenské a politické otázky.

„Chci být součástí toho, jak pomoci Americe rozvrácené kampaní,“ řekl Johnson v roce 2016 po zvolení Trumpa prezidentem. „Abych jí mohl být, musím se podívat do zrcadla a říct si: Jak můžu být lepším člověkem? Jak můžu být lepším sousedem? Jak můžu být lepším občanem? Jak můžu být lepším Američanem?“

Barkley je známý pro svoji přímočarost a upřímnost, jak ve sféře sportovní, tak co se týče společenských názorů. Jako například v roce 2020, kdy ve studiu komentoval tragickou smrt černošky Breonny Taylorové, která byla zastřelena policistou. „Je hrozné, že mladá žena přišla o život. Ale musíme vzít v úvahu, že její přítel střílel na policisty a jednoho postřelil. Je mi opravdu líto, že přišla o život, ale nemyslím si, že to můžeme stavět do stejné roviny jako případy George Floyda nebo Ahmauda Arberyho,“ jmenoval dva Afroameričany, kteří zemřeli po nezvládnutém zásahu policie, potažmo po nenávistném honu radikalizovaných sousedů.