Může přijít období, kdy nebudeme druzí, ví hradecký manažer Volejník

Přesto je v otázce, zda se mu podaří udržet pohromadě kádr, jenž až na mistrovský USK Praha v této sezoně těžko hledal přemožitele, opatrný. Stejně jako při dotazu, zda se týmu v desáté sezoně od zisku již zmíněné medaile, tedy v příštím ligovém ročníku podaří vybojovat další, v pořadí osmou, a dovršit tak úspěšnou dekádu.

„Říkám na rovinu, že může přijít období, kdy druzí nebudeme, záleží na řadě okolností,“ říká Volejník, který je podepsán pod všemi úspěchy hradeckého klubu v posledních sezonách.

Tým ale máte věkově složený dobře a nic by se v tom nemuselo měnit.

Nemuselo, nemám signály, že by některá z hráček chtěla odejít. Na druhé straně u některých zkušenějších se dá předpokládat, že budou chtít založit rodinu. Uvidíme také, jak naše mladé hráčky, které jsme do týmu zařadili letos, zvládnou další náročnou sezonu. Tohle všechno bude jasnější možná někdy v srpnu.



Připravujete se na variantu, že byste potřebovali kádr doplnit?

Ono se to ukazovalo už v této sezoně. Byla skvělá, s výjimkou USK jsme prohráli jen jednou, ale v jejím závěru jsme měli k dispozici jen úzký kádr, trápila nás zranění, odchod jedné z opor. Bylo to vidět hlavně pod košem, takže bez ohledu na to, jak se vše vyvine, to vypadá, že právě pod koš budeme někoho shánět.

Těžký úkol?

Hodně, protože kvalitní vysoké hráčky nejsou k mání. V Česku prakticky vůbec, takže to spíš vypadá na zahraničí.

Pro vaši filozofii asi nutné zlo.

Neřekl bych zlo, ale nutnost ano. Dlouhodobě se snažíme družstvo tvořit z českých hráček a až na výjimky se to daří. Máme výhodu v tom, že nám dorůstají kvalitní hráčky v naší mládežnické základně, také v příští sezoně asi některé dostanou šanci. Na druhé straně ale mladým může chvíli trvat, než se z nich stanou opory. Třeba náš tým tak silný nebude.

I tak jste ale klubem, který už prakticky celých deset let pravidelně sbírá medaile. Jak je těžké tento úspěch opakovat?

Těžké ano, ale má to svůj základ, který jsme si připravili.

Jaký?

Před rokem 2013 jsme začali budovat družstvo, které se právě v té sezoně medailově konečně prosadilo. Předtím jsme několikrát nebyli daleko, ale vždycky něco málo chybělo. Hodně nám v tom pomohla zkušená rozehrávačka Mišurová, která nás předtím s družstvy soupeřek neustále porážela, často právě v bojích o medaili. S ní se to změnilo, navíc nám dorostla generace hráček, která předtím sbírala tituly a medaile v dorosteneckých ligových soutěžích.

„Bez ohledu na to, jak se vše vyvine, to vypadá, že právě pod koš budeme někoho shánět.“ Miroslav Volejník

To ale ještě nemusí být zárukou úspěchu.

Nemusí, ale nám to hodně pomohlo. S trenérkou Ptáčkovou, která je u družstva právě od počátku medailových zisků, jsme v roce 2006 dovedli tehdejší reprezentaci kadetek ke stříbrným medailím na mistrovství Evropy. A hráčky ročníku 1990 pak u nás spolu dlouho hrály a některé ještě hrají. Výborné hráčky, které spolu mohly hrát i poslepu.

Prý vám hodně pomáhá zázemí a fakt, že Hradec je univerzitním městem. Souhlasíte s tím?

Naprosto. Studovat vysokou školu a u toho mít možnost hrát vrcholový basketbal je výborné spojení. My na to i klademe důraz, hráčkám zdůrazňujeme, že kariéra je krátká. Možná i proto jsme v letošním kádru měli 80 procent hráček, které vystudovaly nebo studují vysokou školu..

A podmínky?

U nás na Sokole výborné v tom, že máme k dispozici dvě haly, navíc v centru Hradce.

Nechybí ale hala, která by svým zázemím a pohodlím pro diváky odpovídala podmínkám 21. století?

To bohužel ano, společně s Pardubicemi jsme asi jedinými krajskými městy, kde taková není. Hala na Eliščině nábřeží je pro nás skvělá v tom, že se nám tam dobře hraje a že nám tam diváci dokáží vytvořit výbornou atmosféru. Na druhé straně nás v jednom směru přece jen trochu brzdí.

V jakém?

Fanoušci se nás často ptají, proč nehrajeme evropské poháry, když jsme v domácí špičce. Jenomže to by v naší hale bylo hodně komplikované. Škoda, protože holky by si konfrontaci s Evropou zasloužily.

Po celou úspěšnou éru se stejně jako vaši rovnocenní soupeři díváte na záda pražskému USK. Nepřišla myšlenka nakoupit ještě kvalitnější hráčky a zkusit mu mnohem víc konkurovat?

Takhle neuvažujeme. Máme svoji strategii, jsme spíše takový rodinný klub a do určité úrovně to skvěle funguje. Dál už by to bylo složité.

Předpokládám, že je to hodně otázka peněz. Jak je složité sehnat jich pro družstvo tolik, aby mohlo být tak na špici?

Jednoduché to určitě není. Máme výhodu v tom, že se k nám město Hradec Králové chová velmi slušně a že za ty roky máme okruh partnerů, kteří nám pomáhají.

A otázka možné konkurence vůči USK Praha?

To ne, pro nás to není. Hradec má nevýhodu v tom, že to není průmyslové město, sehnat velkého partnera je problém. Někdy i právě kvůli dominanci USK.

Jak to myslíte?

USK má historicky skvělé výsledky v Evropě. Asi všichni víme, že další sezonu vyhraje ŽB, a samozřejmě i sponzoři vědí dopředu, jak to dopadne. Možná i proto se do basketu moc nehrnou, ale třeba se pletu.