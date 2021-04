Stříbro je jisté. Jsme šťastné, že série skončila už v Brně, zní z Hradce

Ve hře jsou pochopitelně i zlaté, ale ve finále s USK Praha budou velkými favoritkami soupeřky a kdyby ty neobhájily titul, bylo by to obrovským překvapením.

„USK jsou favoritem, my se ale chceme být důstojnými soupeřkami a co nejvíce jim cestu za titulem ztížit,“ uvedla po vítězné bitvě v Brně kapitánka hradeckého družstva Andrea Klaudová.

Lvice do Brna vyrazily poté, co si na domácí palubovce připsaly dvě jednoznačné výhry, avšak mezi nimi v Brně těsně prohrály. Ve hře tak bylo buď ukončení série, nebo případný pátý zápas, který by se hrál v Hradci.

Po napínavém dramatu se nakonec naplnila první varianta a Lvice tak mohly slavit postup už v Brně. „Jsme šťastné, že série končí, protože zápasy byly z obou stran hrané na sto procent. Stálo to nejen nás, ale i soupeřky hodně sil, páté utkání by bylo hodně o morálu,“ řekla po postupové výhře trenérka Hradce Romana Ptáčková.

Lvice výborně začaly, šly do vedení 9:0, ale domácí družstvo zvýšení své ztráty nedovolilo, naopak ve druhé čtvrtině vyrovnalo a pak se rozpoutala neúprosná, vyrovnaná bitva, kterou Lvice ve svůj prospěch rozhodly až v závěru.

„Bylo to asi nejméně pěkné ze všech utkání v této sérii, do soupeřova koše nám to padalo nejméně. Bylo to dobře odbojované,“ uvedla trenérka Ptáčková.

„Dali jsme do toho absolutní maximum, klobouk dolů před holkama, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce, Hradec je velmi dobrý soupeř, špička ligy,“ ocenil výkony soupeřek Jakub Gazda, asistent hlavního kouče Žabin.

Finálová série s USK, která se bude hrát na tři výhry, začne v sobotu v Praze. Pro Hradec je to třetí postup do finále od roku 2015, ve všech prohrál právě s USK. Stříbro Lvice získaly i loni, to ale kvůli covidu byla sezona předčasně ukončena ještě před play off a pořadí bylo určeno podle dlouhodobé části.