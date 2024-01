Turecký test a vyhlížení čtvrtfinále. USK Praha míří do Mersinu

„Mersin byl favoritem naší skupiny. To, že skončí druhý, je jejich problém. Pro nás je určitě úspěch, že jsme před nimi. Nyní ale začínáme druhou část Euroligy a tou je play off. Tento zápas je jeho předzvěstí,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková. „Bereme to jednak jako test a také chceme vyslat signál před play off, že jsme připravení hrát i venku,“ doplnila.

První vzájemný zápas v této sezoně vyhrály Pražanky doma 71:67. České mistryně naposledy porazily v soutěži před vlastními fanoušky Virtus Boloňa 69:61, čímž si vylepšily bilanci na 11 výher a dvě porážky.

Díky prvnímu místu narazí ve čtvrtfinále na čtvrtý celek skupiny A. V sérii na dva vítězné zápasy budou hrát první a případně třetí duel doma. První čtvrtfinálový zápas se odehraje 21. února.

Do Turecka odcestovaly hráčky už v neděli. „Jinak bychom to musely dát kvůli cestování bez tréninku, což jsme nechtěly,“ uvedla Hejková, která může naplno počítat s uzdravenou německou pivotkou Nyarou Saballyovou. V týmu chybí jen Veronika Voráčková. „Nedohrála zápas s Boloňou. Díky následné reprezentační přestávce by mohla mít nyní dva týdny na vyléčení zranění,“ podotkla slovenská trenérka.

Vedle Saballyové, která má průměr 13,1 bodu na zápas, se v soutěži daří také Australance Ezi Magbegorové (13,5). Nejlepší střelkyní Mersinu i celé soutěže je Američanka Marina Mabreyová s průměrem 20,2 bodu na zápas.

„Dozvěděli jsme se rovněž, že se nebude hrát ve velké, ale v malé hale. To nás trochu překvapilo a uvidíme, jak bude prostředí vypadat. V Turecku je ale vždycky dusno,“ dodala Hejková.