Druhý mečbol. Basketbalistky USK si mohou zajistit triumf ve skupině Euroligy

Pražanky nevyužily první šanci před týdnem, kdy podlehly na hřišti Villeneuve d’Ascq 81:90. Ve Francii se musely vypořádat s absencí nemocné Maríi Condeové, na lavičce chyběla také trenérka Natália Hejková a asistent Martin Pospíšil.

ZVVZ USK Praha – Virtus Boloňa Středa 19.00 online

„Ve Francii to bylo velmi těžké, tým byl oslabený. Navíc Francouzkám se enormně dařilo. Byla to kanonáda, jaká se běžně nevidí,“ řekla ČTK Hejková. „Hráčky už se z toho ale oklepaly. Pomohl nám i ligový duel se Žabinami Brno, který jsme i přes únavu s přehledem zvládly,“ doplnila.

České mistryně mají v Evropské lize bilanci 10:2 a drží ve skupině dvoubodový náskok před Mersinem. Pouze turecký celek má ještě teoretickou šanci USK z prvního místa sesadit. Na hřišti Mersinu se Pražanky představí příští týden v závěrečném utkání 14. kola.

Ezi Magbegorová (vlevo) a Nyara Saballyová z USK Praha brání Haley Petersovou z Virtusu Boloňa.

„Všechny hráčky si uvědomují, o co teď proti Boloni jde. Je to takový první test. Nejen, abychom byly na prvním místě, ale také si zkusit zahrát pod tlakem. Je to určitá příprava před čtvrtfinále,“ uvedla Hejková.

Po viróze, která se prohnala kabinou USK, jsou už všechny hráčky v pořádku. Chybět nebude na lavičce ani Hejková. „Když hráčky začnou dokašlávat, připomíná to trochu zdravotní středisko pro vyšetřování plicních chorob, ale všechny už trénují normálně,“ podotkla trenérka.

Počítat už může se španělskou rozehrávačkou Maite Cazorlaovou, po zranění se částečně vrací také německá pivotka Nyara Saballyová. Ta je s průměrem 15 bodů na zápas nejlepší střelkyní USK, hned za ní je Australanka Ezi Magbegorová (14,3).

„Největší otazník byl u Veroniky Voráčkové, která v sobotu proti Žabinám nehrála. Včera byla na nějakých procedurách. Pomohlo jí to, takže bychom měly být v plné síle,“ řekla Hejková.

Virtus drží dvě kola před koncem ve skupině B poslední postupové čtvrté místo o skóre před Salamankou a Polkowicemi. Naposledy neuspěl na hřišti Mersinu, kde prohrál 61:64. Nejlepší střelkyní italského týmu je rozehrávačka Ivana Dojkičová s průměrem 15,8 bodu na zápas.