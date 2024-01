Chtěly jsme to mít vyřešené, lebedila si Oblaková po prvenství v Eurolize

„Přesně to jsme chtěly. Vyhrát, abychom to měly vyřešené před posledním zápasem. Tak se totiž může stát cokoliv. Chtěly jsme být první ve skupině, protože máme výhodu. Hrajeme první zápas doma. Když postoupíme do Final Four, tak máme lehčího soupeře z druhé skupiny,“ řekla novinářům Oblaková, která pomohla k výhře 14 body a šesti asistencemi.

Čtvrtfinálový soupeř USK vzejde z tria Schio, Zaragoza a Valencie. „Je to jedno. Schio jsme měly, tak možná bych raději jiného soupeře. Ale co přijde, to přijde,“ konstatovala Oblaková.

Pražský celek dominoval ve druhé i třetí čtvrtině, ale v závěrečné dovolil soupeřkám snížit z dvacetibodové ztráty jen na šest bodů. „Už jsme šly asi trošku na relax. Myslely jsme, že se vzdaly a je to v pohodě, když máme dvacet bodů náskok. Nakonec to tak jednoduché nebylo, ale výhra je důležitá,“ řekla Oblaková.

Hráčky USK měly 20 ztrát, sama Oblaková pět. „Nejvíce ztrát máme asi z přihrávek. Ale když dám přihrávku a někdo nechytí balon, tak to není moje chyba, ale to je druhá věc. Ale to nevadí,“ prohlásila Oblaková.

Byla ráda, že se do sestavy v Eurolize vrátila Nyara Saballyová a tým se po zdravotních potížích během ročníku dává dohromady. „Každou sezonu jsme měly nějaké problémy se zraněními, ale teď to vypadá, že se pomalu vracíme a doufáme, že to tak zůstane do konce sezony. Na play off musíme být kompletní a hrát nejlepší basket,“ dodala Oblaková.