Basketbalistky USK si mohou na půdě Szekszárdu pojistit čtvrtfinále Euroligy

České mistryně se pokusí proti poslednímu týmu skupiny A prodloužit sérii pěti výher v EL a zároveň se před Vánoci udržet na druhém místě v tabulce. Zápas začne v 18:00.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové prohrály v tomto ročníku Euroligy jen s Montpellier a Jekatěrinburgem. Pokud by proti Szekszárdu potvrdily roli jasného favorita, mohly by mít už v případě neúspěchu páté Rigy a šestých Benátek nedostižný pětibodový náskok. Vzhledem k výrazným výhrám USK nad většinou rivalů by ale měl být i při jiných výsledcích postup Pražanek do play off formalitou.

„Vypadá to tak, že už by to mohlo být teoreticky nemožné a muselo by jít o shodu náhod. I kdybychom pak s těmi soupeři v budoucnu prohrály, hrálo by v náš prospěch vysoké skóre,“ řekla ČTK Hejková.

Její tým se koncentruje především na udržení druhé příčky v tabulce skupiny A. O ni se zatím dělí se Salamancou, proti níž má při rovném počtu 16 bodů lepší skóre. V prvním vzájemném zápase si USK doma se Szekszárdem poradil 83:56.

„Z naší strany bude alfou a omegou absolutní koncentrace. Tyhle zápasy před Vánoci nemám ráda, protože hráčky už mohou být jednou nohou nevím kde a hlavou úplně pryč. Navíc se vše seběhlo tak, že se některá děvčata do Prahy nevrátí a rozjedou se rovnou na vánoční svátky. Pokud však tým zůstane koncentrovaný, neměl by být problém,“ řekla Hejková.

Ačkoliv slovenská trenérka v posledním ligovém utkání s Chomutovem šetřila lehce zraněnou Maríu Condeovou, Veroniku Voráčkovou a Draganu Stankovičovou, všechny tři basketbalistky by měly do utkání proti Szekszárdu zasáhnout.

„Budeme hrát v plném počtu a potřebujeme každou nohu. Všechny tyto tři hráčky měly drobné problémy, takže jsme je raději nechaly odpočinout, ale na zápas budou připravené. Hrát poslední utkání před Vánoci a s týmem, který je outsiderem skupiny, je pořád velmi nebezpečné,“ uvedla pětinásobná šampionka Euroligy.

Maďarský nováček soutěže Szekszárd prohrál v EL dosud všech devět zápasů a o naději na postup již přišel. Jeho nejlepší hráčkou je pivotka Nikolina Miličová s průměrem 17,9 bodu a 7,6 doskoku na zápas. „Od té doby, co jsme s nimi hrály v říjnu naposledy, jsme už ušly nějakou cestu a hrajeme ještě daleko lépe. v Maďarsku se sice hraje vždy nepříjemně, přesto věřím, že to zvládneme a nic nepodceníme,“ dodala Hejková.