ONLINE: Další euroligová výzva. Basketbalistky USK hrají v Szekszárdu

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové prohrály v tomto ročníku Euroligy jen s Montpellierem a Jekatěrinburgem.

ONLINE: Szekszárd vs. USK Praha Utkání začíná v 18 hodin

Pokud proti Szekszárdu potvrdí roli jasného favorita, mohly by mít už v případě neúspěchu páté Rigy a šestých Benátek nedostižný pětibodový náskok.

Vzhledem k výrazným výhrám USK nad většinou rivalů by ale měl být i při jiných výsledcích postup Pražanek do play off formalitou.

Maďarský nováček Evropské ligy Szekszárd prohrál dosud všech devět zápasů a o naději na postup již přišel.