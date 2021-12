USK ničí, ale na vrcholu ještě není. Hráčky stále motivuju, říká trenérka

Po dvou těsných porážkách z úvodu Euroligy se basketbalistky USK proměnily v přílivovou vlnu, která všechny protivnice nelítostně zaplavuje.

V listopadu smetly Salamancu (80:55) a Rigu (103:55), v prosinci nejprve Benátky (88:53) a ve středu i Montpellier (89:54), s nímž v prvním kole o koš prohrály.

„Mám radost z toho, jak poslední zápasy hrajeme,“ pochvaluje si Hejková.

Trenérka USK Praha Natália Hejková a její svěřenkyně v duelu se Salamancou.

Díky této smršti se Pražanky drží na druhém místě skupiny A s bilancí 6:2, před sebou mají jen dosud neporažený Jekatěrinburg.

„Je vidět, že všechny hráčky si tak nějak vyhovují, umí se najít a společně jako tým hrají fakt dobře,“ shrnuje trenérka, která však při zmínce o ideální formě zůstává opatrná.

„Ideální forma neexistuje, v prvním poločase jsme mohly hrát o dost rychleji a víc dopředu,“ poznamenala po duelu proti Montpellier. „Hráčky se stále snažím motivovat, aby neopouštěly naši hru. Jdeme i tréninky na to, aby ty, které to úplně nemají v krvi, to do DNA dostaly.“

Americké opory či slovinská tvůrkyně hry

A kdo že se na úspěších Pražanek podílí?

V základní sestavě USK nastupuje jediná Češka – Veronika Voráčková. V zahajující pětce ji doplňují Španělka María Condeová, Slovinka Teja Oblaková a duo amerických pivotek Alyssa Thomasová, Brionna Jonesová.

„Máme hráčky, které nás dělají oproti jiným týmům speciální,“ řekla po zápase s Benátkami křídelnice Condeová. Síla USK podle ní spočívá v univerzálnosti jednotlivých článků – všichni umí vše. „Když například Thomasová doskočí, hned přihrávkou zakládá protiútok,“ vysvětlovala Španělka.

Její slova se potvrdila ve středu: Thomasová zápas s Montpellierem dohrála s 18 body, 11 doskoky a devíti asistencemi. Jediná nahrávka ji tak dělila od triple doublu.

Američanky dávají USK kýženou podkošovou sílu. Thomasová doskakuje druhý největší počet míčů na zápas v Eurolize, Jonesová je jedenáctá.

Slovinská kapitánka Oblaková, která v USK kroutí už svou čtvrtou sezonu, dává celé hře klid. „Jasný lídr týmu, pracuje se s ní velmi dobře, rozumíme si a víme, co chceme,“ chválí Hejková šikovnou rozehrávačku.

Condeová s Voráčkovou zase umí skórovat rozličnými způsoby. Španělka je v bodech na zápas desátá nejlepší v Eurolize, pivotka Jonesová třetí.

Brionna Jonesová (vlevo) z USK Praha útočí na koš Montpellieru

Jak jsou Američanky pro USK klíčové, ukázal vstup do Euroligy, v němž Pražanky utržily dosud jediné dvě porážky právě kvůli absenci obou opor, které ještě působily v zámořské WNBA.

„Od té doby, co přijely, hrajeme úplně jinak,“ přiznává Voráčková. „Máme mnohem větší sílu pod košem, přitom se pořád tak nějak sehráváme.“

Také česká reprezentantka proto souhlasí s trenérkou a věří, že forma USK ještě poroste: „Ano, víme, jak hrajeme a na co máme, ale myslím, že můžeme hrát ještě lépe. Ještě pořád to není top, co tenhle tým dokáže. Řekla bych, že teď nám to nijak extra nepadá z dálky, takže až nám to začne padat, budeme na vrcholu.“

Ideálního rozpoložení by basketbalistky USK chtěly dosáhnout v lednu, kdy doma přivítají dosud suverénní Jekatěrinburg.

„Na něj se všichni těšíme,“ vyhlíží Voráčková. „Bude to nejtěžší zápas skupiny, ale my chceme pokračovat v této sérii a být dominantní v celé druhé půlce.“

Jinými slovy: soupeřky, máte se na co těšit.