Povzbudivý start Euroligy, lebedí si Hejková. Na výhru myslí i ve Francii

„Je povzbudivé vstoupit do druhé části sezony s takovouto bilancí. Myslím, že tomu před začátkem soutěže věřil málokdo. Ani já jsem to nečekala. Je to příjemné do dalších zápasů,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky chtějí proti Landes navázat na říjnové domácí vítězství 85:63. České mistryně tehdy rozhodly o triumfu v poslední čtvrtině, kterou vyhrály 27:9. Na rozdíl od začátku sezony jsou nyní v plném počtu a bez výraznějších zdravotních potíží.

„Těší nás, že máme širší lavičku, než jsme byly zvyklé. Když se něco nedaří, můžeme změnit nejen sestavu, ale i styl hry. Povzbudivé je i to, že se nové hráčky postupně do týmu zapracovávají. Přesto je to ještě surové,“ uvedla Hejková.

Hráčky USK naposledy uspěly v Eurolize minulý týden, kdy v souboji o vedení ve skupině B porazily doma turecký Mersin 71:67. Vedle dosavadních šesti vítězství Pražanky prohrály jen v říjnovém duelu v Polsku s Polkowicemi (68:75).

Landes patří v osmičlenné skupině sedmé místo se dvěma výhrami. Francouzský celek povzbudilo poslední domácí vítězství nad Virtusem Boloňa 70:68. Nejlepší střelkyní týmu je americká rozehrávačka Alexis Petersonová s průměrem 13,2 bodu na zápas. Proti Boloni zaznamenala 20 bodů.

„Je to nevyzpytatelný soupeř. Nebezpečné je to, že v posledním kole vyhrál. Na druhou stranu nás to udržuje v pozornosti, že i tento tým dokáže zvítězit. Budeme muset předvést zodpovědný výkon, aby to dobře dopadlo a abychom tu naši sérii ještě natáhly,“ dodala Hejková.