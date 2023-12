Pražanky řeší před Vánocemi dvojí nadělení. Bez zraněných opor jdou proti Györu

„Jednoznačně chceme dotáhnout tento kalendářní rok do úspěšného konce. I když jsou na nás velká očekávání a čeká se, že to bude jednoduché, musíme si dát pozor. Györ hraje poslední dobou hodně vyrovnaných zápasů,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

V prvním vzájemném utkání uspěly Pražanky v Maďarsku 83:64 a nastartovaly současnou vítěznou šňůru. Naposledy porazily před týdnem doma Polkowice 72:56 a vyhrály v Eurolize sedmý zápas za sebou. I kdyby nyní proti Györu neuspěly, zůstanou díky dvoubodovému náskoku v čele skupiny před tureckým Mersinem. Na rozdíl od minulých zápasů se ale budou muset vypořádat s absencí rozehrávačky Cazorlaové a pivotky Saballyové.

„Cazorlaová má problémy s koleny a jediná šance, jak zvládnout rekonvalescenci, je, že vynechá tento zápas. Musela na nějaké zákroky do Španělska a nebude ani na lavičce. Bude nám chybět, protože je jedním z lídrů tohoto týmu,“ uvedla Hejková.

Německá pivotka Saballyová, která má v Eurolize průměr 15 bodů a 6,7 doskoku, se zranila v posledním ligovém duelu proti Trutnovu (111:42). „Bylo to po jednom nešetrném zákroku, kdy jí jedna z protivnic podběhla koleno. Na Györ musíme jít bez těchto dvou hráček. Už jsme si ale něco podobného vyzkoušeli na začátku sezony a věřím, že to zvládneme,“ doplnila Hejková.

USK bude spoléhat hlavně na australskou podkošovou hráčku Ezi Magbegorovou, která má průměr 14,1 bodu na zápas. Dvojciferný počet bodů drží také Valériane Ayayiová (12,4) nebo María Condeová (11,1). Nejlepšími střelkyněmi Györu, jemuž patří s bilancí jedné výhry a osmi porážek poslední místo ve skupině, jsou Angličanka Kristine Anigweová (18,4) a Američanka Destiny Slocumová (13).

„Panuje určitě obezřetnost. Je to tým, který nemá co ztratit. Jejich kádr se trochu obměnil a řešili nějaká zranění. Mají tam také Kanaďanku Bridget Carletonovou, která proti nám nehrála. Naposledy se utkaly v lize se Šoproní a daly jí přes sto bodů. Na to si musíme dát pozor. Nesmějí se hned na začátku rozjet,“ dodala Hejková.