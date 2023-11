S Virtusem o čelo Euroligy. Pražanky chtějí čtvrtou výhru za sebou

„Výhra by byla velmi cenná, protože Boloňa bude jeden z týmů, které budou aspirovat na postup do play off,“ řekla ČTK Hejková. Její tým po úvodní domácí výhře nad Landes prohrál v Polkowicích, ale potom přivezl výhry z Györu i Salamanky a poslední říjnový den porazil před vlastním publikem Villeneuve.

Po reprezentační pauze sehrál dva domácí duely v lize a zvítězil nad Ostravou 96:51 a nad DSK Basketball Brandýs 105:42.

„Po těch pauzách je to vždycky hrůza, protože půlka týmu je utahaná a druhá polovina by potřebovala zabrat. Ještě štěstí, že jsme měly dva ligové zápasy. U těch (hráček), které nebyly v nároďáku, jako třeba Magbegorová, bylo vidět, že ztratily zápasový rytmus. Je dobře, že se nám už zapojily po zranění Oblaková a Ayayiová, byly to jejich první zápasy a je fajn, že kádr a rotace může být širší,“ podotkla Hejková.

K dispozici má konečně v sezoně kompletní kádr. „Samozřejmě jsou tam nějaké problémy. Voráčková byla nemocná a trošku potíže s kolenem má Cazorlaová, ale jsou to všechno věci, které ještě dokážeme doladit,“ konstatovala Hejková, která doufá, že její svěřenkyně navážou na formu před reprezentační přestávkou.

„Škoda, že byla přestávka, protože jsme začaly hrát celkem slušně. Ale takový je život. Začínáme další etapu, i když jsme musely učinit nějaké kroky zpátky a začít se připravovat odznova, protože některé hráčky jsou s námi strašně krátce. Typické je to u Nyary Saballyové a někdy tým vypadá, že se nikdy v životě neviděl. A ono je to svým způsobem i pravda,“ konstatovala Hejková.

Virtus začal v Eurolize výhrami nad Polkowicemi, Györem a Salamankou, ale pak prohrála s Villeneuve a Mersinem. „Boloňa je hlavně doma velice produktivní v útoku, takže bude opravdu hodně záležet na naší obraně. Trošku nás to dává do pozoru, protože v posledních dvou zápasech obrana z naší strany nebyla dobrá. Musíme se ještě doladit na stejnou notu,“ prohlásila Hejková.

Italský celek podle ní spoléhá na řadu opor. „V podstatě všechny jejich hráčky jsou nebezpečné. Ať je to italská reprezentantka Zandalasiniová nebo Francouzka Rupertová, v poslední době hraje velmi dobře rozehrávačka Pasaová a také Ivana Dojkičová, která hrála u nás. Je těžké říct, kdo bude lídr jejich týmu, ale jsou hodně produktivní a mají velmi dobrou trojkovou střelbu. Mají na všech postech vysoké hráčky a budeme muset velmi koncentrovaně bránit,“ dodala Hejková.