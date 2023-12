Napravit jediné klopýtnutí. USK chce ukázat Polkowicím, kdo je pravý lídr

„Soupeři máme co vracet. Nebude to jednoduchý zápas, ale věřím, že už nás na této vlně nechytí, jako se jim to povedlo u nich doma,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková. „Budou proti sobě hrát trochu jiné týmy. Nás od té doby posílila Nyara Saballyová, Polkowicím se vrátila po zranění Stephanie Mavungaová. Je to otevřené, ale věřím, že využijeme domácí prostředí,“ doplnila Hejková.

Pražanky prohrály říjnový duel v Polsku 68:75. Od té doby vyhrály šest zápasů a usadily se s bilancí 7:1 v čele tabulky. Na něm by zůstaly i v případě středeční porážky. Nejbližší konkurenti Salamanca, Mersin a právě Polkowice mají bilanci 5:3.

„Nedá se říct, že by to měl být extrémně jiný soupeř, ale v říjnu byl začátek sezony a sehrávaly jsme se. V Polkowicích se hraje vždycky těžko a prostředí je tam složité. Myslím, že i v našem případě teď bude rozhodovat domácí kulisa,“ uvedla Hejková.

Brittney Sykesová (vlevo) z Polkowic útočí na koš USK Praha, brání ji Maite Cazorlaová.

Hlavní oporou Polkowic je americká rozehrávačka Brittney Sykesová, která dává v průměru 15,7 bodu na zápas. Proti USK zaznamenala v říjnu double double za 20 bodů a 10 doskoků. Daří se také Brianně Fraserové, jež si drží průměr 14,1 bodu. Polský celek vyhrál v Eurolize poslední dva zápasy, naposledy zdolal doma po prodloužení Virtus Boloňa 81:78.

Čtvrtý celek posledního ročníku USK bude spoléhat na podkošové duo Ezi Magbegorová - Nyara Saballyová. Australanka Magbegorová má průměr 15,4 bodu na zápas, Saballyová zaznamenala 15,2. Chybět by neměla ani kapitánka Teja Oblaková a Francouzka Valériane Ayayiová, které v minulých dnech léčily zraněné kotníky.

„Navíc nás baví, že nás nikdo na oficiálních stránkách Euroligy nefavorizuje. Sledujeme to zpovzdálí. I když nemáme žádné extra hvězdy, tak ten tým je skutečně tým. A nám tahle role, kdy nás nepočítají mezi favority, vyhovuje. Můžeme si v klidu hrát a uvidíme, co bude na konci sezony,“ dodala Hejková.