Bosňanky vyřadily přemožitelky Česka, na EuroBasketu jsou ve čtvrtfinále

Reprezentantky Bosny a Hercegoviny hrály na EuroBasketu dosud pouze v letech 1997 a 1999 a jejich nejlepším výsledkem bylo desáté místo.

O historický postup mezi nejlepších osm se největší měrou zasloužila rodačka z Baham Jonquel Jonesová, jež byla nejlepší hráčkou zápasu s 24 body a 17 doskoky. Ve čtvrtfinále se Bosna střetne s dosud neporaženou Francií.



V osmifinále ve Valencii nezaváhaly obhájkyně titulu Španělky, jež deklasovaly Černou Horu 78:51 a střetnou se se Srbskem.

Podobně jednoznačně prošly do čtvrtfinále Rusky, které se mohou po vítězství 93:75 nad Slovinskem chystat na Belgii. Stejně jako na ME před dvěma lety postoupily do čtvrtfinále Švédky. Seveřanky zdolaly 64:46 Itálii a čeká je Bělorusko.