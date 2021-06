Elhotová končí v reprezentaci, chce se věnovat rodině a plánuje druhé dítě

„Končím. Teď mám cestu nastavenou tak, že budu chtít další dítě, takže je těžké si představovat, že bych ještě někdy nastoupila v reprezentaci. Každopádně nikdy neříkej nikdy. Na klubové úrovni jsem v USK po této sezoně skončila a budu se teď chtít věnovat rodině,“ řekla Elhotová po dnešní porážce s Chorvatskem 56:84.



Nevydařený turnaj po sezoně ovlivněné covidem a pobyty v uzavřených „bublinách“ bude chtít rychle pustit z hlavy. „Já už basketbal vnímám trošku jinak, priority se mi teď posunuly, kór když jsme teď skončily. Já to beru tak, že každý konec je nějaký nový začátek, a těším se na to, co mě v budoucnu potká,“ prohlásila Elhotová.

Účastnice osmi evropských šampionátů a dvou olympijských her už o třetí start na mistrovství světa nezabojuje. O turnaj v příštím roce v Austrálii bude v kvalifikaci hrát první šestka z ME ve Štrasburku a Valencii, Češky si mohly udržet šanci jen úspěchem v přímém souboji o třetí místo ve skupině a postup do kvalifikace play off s Chorvatskem.

Elhotová se zamýšlela nad důvodem vysoké prohry v klíčovém duelu. „Asi to bylo tím, že už jsme byly úplně vyšťavené po těch dvou velmi náročných zápasech (s Ruskem a Francií) a navíc s kvalitním soupeřem (Francií), který nejspíš bude sahat na nejvyšší příčky. Dneska večer asi chtěly Chorvatky víc,“ uvedla Elhotová.



„Já bych řekla, že ony hrály to stejné, co v předešlých zápasech. Clona, nájezd a vykopnutí na trojku nebo střela hned za clonou za tři. Nemůžu říct, že by nás překvapily. Ale překvapené jsme vypadaly a ony ty koše dávaly,“ prohlásila Elhotová.

Chorvatky český tým definitivně srazily v nástupu do druhého poločasu, kde z náskoku o devět bodů unikly na dvacetibodový rozdíl. „Třetí čtvrtina byla psychicky náročná. My jsme šly o poločase do toho s tím, že je to o devět bodů a budeme chtít dotahovat. Odskočily nám pak až na 30 bodů, což je z mého pohledu neuvěřitelné. Myslím, že to dnes večer bylo jen o chtění. Mohly jsme, nebo jsme měly do toho dát víc,“ konstatovala čtyřnásobná česká basketbalistka roku.



O konci reprezentační kariéry po ME vedle Elhotové mluvily z účastnic turnaje také kapitánka Romana Hejdová, Renáta Březinová či Alena Hanušová. A Elhotová by si přála, aby nastupující generace byla opět úspěšná. „Já bych si hrozně přála, aby to začalo mít vzestupnou tendenci, aby se holky, které nejsou vyhrané, vyhrály a začaly jsme mít stabilní pozici v evropském kontextu. Nedokážu říct, jak dlouho to zabere. Těžko to teď hodnotit bezprostředně po zápase, jsem velmi unavená,“ dodala Elhotová.