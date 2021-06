Češky nabraly zkušenosti. Krutá tečka za EuroBasketem je ale mrzí

Chorvatsko 84, Česko 56. Rozhodující utkání o osmifinále na ME žen v basketu nešlo podle plánu kouče Štefana Svitka. A to ani trochu. Basketbalistky schytaly vůbec nejhorší soutěžní porážku (alespoň co se bodového odstupu týče) od roku 2011, kdy rovněž na kontinentálním šampionátu prohrály s Ruskem o 32 bodů. Ztráty se kupily, obrana nestíhala a útok tápal. Úspěchy po generační obměně nepřichází hned.