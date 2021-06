Francouzské basketbalistky si popáté v řadě zahrají ve finále ME

Francouzky budou útočit na třetí triumf po úspěších z let 2001 a 2009. Po zisku zlata před 12 lety skončily na dalším ME třetí a potom čtyřikrát za sebou druhé. Pátý postup soupeřek české reprezentace ze základní skupiny D ve Štrasburku do finále za sebou zařídila 24 body Endene Miyemová.



Bělorusku nestačilo ani 23 bodů Alexandrie Bentleyové. O svou historicky druhou medaili po bronzu z roku 2007 bude bojovat v neděli od 18:00 v duelu o 3. místo.

Domácí Španělky po středeční čtvrtfinálové porážce se Srbskem 64:71 ztratily naději na třetí triumf za sebou na mistrovství Evropy a dnešní porážkou v boji o 5. až 8. místo s Ruskem 74:78 přišly i o šanci startovat na mistrovství světa v Austrálii v příštím roce.

Na světovém šampionátu budou chybět poprvé od roku 1990. Rusko a Bosna a Hercegovina, která porazila Švédsko 82:63 a konečným 5. místem dosáhla historického úspěchu, si vybojovaly stejně jako všichni semifinalisté místo v únorové kvalifikaci MS.

Na něm má jistou účast pořádající Austrálie, k níž se přiřadí olympijské vítězky z Tokia. O zbývajících deset míst se bude teprve hrát ve čtyřech kvalifikačních skupinách, z nichž postoupí po třech týmech.

V kvalifikaci se představí vedle šestice z Evropy kvarteto z Ameriky Brazílie, Kanada, Portoriko a USA, přibudou dva týmy z mistrovství Afriky a vedle Austrálie i další tři celky z asijského šampionátu.